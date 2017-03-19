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Московский листок

Кудрин арестован за мошенничество

Опубликовано 19.03.2017 в разделе комментариев 2

фсин ленинград мошенники
Кудрин арестован за мошенничество

Петроградский районный суд Петербурга в воскресенье арестовал на два месяца Виктора Кудрина, который возглавлял компанию-подрядчика стройки СИЗО "Кресты-2" в городе Колпино. Заседание было закрытым, и об избрании меры пресечения журналистам сообщила адвокат Кудрина Наталья Белоусова. 

ТАСС передает, что в зал не смогли попасть не только журналисты, но и поручители, которые готовы были внести за Кудрина залог. 

Кудрина, экс-главу ОАО "ГСК" подозревают в растрате и хищении более 56 млн рублей. По данным следствия, с 2007 по 2015 год УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заключило с "ГСК" госконтракт и дополнительные соглашения на строительство СИЗО. Заказчик перечислил компании более 12,27 млрд рублей. По версии следствия, Кудрин не организовал выполнение работ в полном объеме и похитил более 56,6 млн рублей. 

Ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по факту хищений при строительстве дороги к "Крестам-2". Следствие утверждает, что на госконтракте стоимостью 15 млн рублей было украдено более 12 млн. 

В начале марта был убит начальник отдела технического надзора и эксплуатации объектов строительства регионального УФСИН Николай Чернов, который занимался, в том числе, СИЗО "Кресты-2". Заказчиком преступления следствие считает заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко.

Напомним, за минувшую неделю ещё одно громкое имя было приравнено к слову "мошенник".

Новомосковский городской суд Тульской области осудил на 2,5 года колонии бывшего заместителя министра внутренней политики и развития местного самоуправления 39-летнего Максима Мищенко, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. 

Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). 

Вместе с Мищенко по той же статье осужден бывший председатель правления общественной организации "Союз защиты инвалидов и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС" города Новомосковска Тульской области 52-летний Геннадий Ефимов.

При явном расцвете коррупции - в Москве, например, власти запретили антикоррупционный митинг-шествие.

 

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
kirilis написал 19.03.2017 19:40
Блин, предупреждать надо, который Кудрин, а то я уже чуть за шампанским не побежал...
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 19.03.2017 19:37
А другого Кудрина когда арестуют? Который чиновник из ФРС.
Это которого конферансье и балалаечник Навальный любит и про его дачу трусливо помалкивает.
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