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Московский листок

На афганской базе НАТО местный солдат обстрелял американских

Опубликовано 19.03.2017 в разделе комментариев 0

сша афганистан
На афганской базе НАТО местный солдат обстрелял американских

Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане. Об этом сообщается в официальном твиттере штаба операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане. 

Ранения получили три человека. 

«Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении. 

Более подробной информации об инциденте в штабе не приводят.

Напомним, сегодня же по меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), включая выходца из России, уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны. 

По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГ. В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения. 

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