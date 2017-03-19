На афганской базе НАТО местный солдат обстрелял американских

Афганский солдат открыл огонь по американским военным на базе НАТО в Афганистане. Об этом сообщается в официальном твиттере штаба операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.
Ранения получили три человека.
«Трое американских солдат были ранены в результате того, что афганский солдат открыл огонь на базе в провинции Гильменд. Военнослужащим США оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Более подробной информации об инциденте в штабе не приводят.
Напомним, сегодня же по меньшей мере шесть иностранных членов террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ), включая выходца из России, уничтожены в воскресенье в ходе авиаудара по одному из районов западного Мосула, сообщили иракские СМИ со ссылкой службу военной разведки страны.
По ее данным, россиянин Абдул-Карим (Абу Шамир) аль-Руси командовал одним из формирований ИГ. В числе убитых террористов - француз сирийского происхождения, два марокканца, турок и британец алжирского происхождения.
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