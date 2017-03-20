Рост промпроизводства в РФ оказался блефом

Промышленное производство в России в феврале 2017 года снизилось на 2,7% по сравнению с февралем прошлого года, говорится в материалах Росстата. В январе рост промпроизводства составил 2,3%. За январь-февраль этот показатель снизился на 0,3%. Ранее сообщалось, что российское промышленное производство в 2016 году выросло на 1,1%.

В любом случае рост промроизводства на 1 процент или около того - это лукавство в пределах статистической погрешности. Надо честно признать - промышленное производство в России не растет. А если не растет, то неизбежно деградирует.

Кстати, весь прошлый год профессиональные оптимисты на довольствии убеждали нас о каком-то необычайном росте, который случился благодаря санкциям и импортозамещению. А теперь хотелось бы узнать об источниках этого казенного оптимизма. Твиттер Рогозина?

Да, собственно, роста промышленности и не скроешь, если он есть. И не сымитируешь, если его нету. Вот в Китае есть промышленный рост, так все и растет как на дрожжах. А у нас, извините, не растет.

Вот только что зарезали в камере замдиректора "Роскосмоса". А в камере он оказался по делу о застройке Ходынского поля - вот конкретный пример наглой деиндустриализации, когда на месте авиационного кластера в Москве появилась разная коммерческая застройка. Вот интересно, а где ж будет коваться авиационная мощь страны?

И так повсюду сокращаются производства, еще вчера казавшиеся вечными - в Воронеже и Таганроге, Петербурге и Севастополе.

Растут только доходы у начальников и олигархов. Производство миллиардеров - это единственная отрасль в РФ, в которой рост очевидный и стабильный.

А.Б.