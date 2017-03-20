Навального облили зеленкой в Барнауле

Неизвестные облили зеленкой оппозиционера Алексея Навального во время открытия его предвыборного штаба в Барнауле. "Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма «Маска». Классно. Даже зубы зеленые!" - написал политик в своем твиттере и приложил фотографию.

Как отмечает ТАСС, инцидент произошел на входе в помещение, где была организована пресс-конференция в преддверии открытия штаба. По данным свидетелей происшествия, когда Навальный подходил к штабу, из-за угла выскочил человек в черных очках, черной кепке и с красным значком и облил его зеленкой из спринцовки. "Спринцовку он бросил, мы ее забрали, предоставили в полицию", - уточнили в штабе.

На место происшествия прибыли сотрудники УВД Железнодорожного района Барнаула. "Мы сейчас проведем обследование места происшествия, зафиксируем, потом будет принято решение о том, как будет квалифицировано дело", - пояснили агентству полицейские.

В понедельник в Барнауле начал работу десятый штаб Навального, на вечер запланировано открытие еще одного - в Бийске.

Отметим, что во многих городах открытие штабов сопровождалось различного рода инцидентами. Так в минувшую пятницу предвыборный штаб Алексея Навального в Томске был эвакуирован сразу же после его открытия из-за звонка о заложенной бомбе.

"Пришел сотрудник полиции и сказал, что поступило сообщение о заложенной в здании бомбе, попросил всех эвакуироваться. Мы сказали ему, что нам нужно еще 15 минут, чтобы закончить встречу, после чего полицейский ушел и вернулся с подмогой", - сообщила координатор штаба Алена Хлестунова.

Накануне в Новосибирске неизвестный закидал яйцами Алексея Навального, присутствовавшего на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.