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Московский листок

Перед убийством топ-менеджера "Роскосмоса" перевели в камеру без видеонаблюдения

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 2

Перед убийством топ-менеджера "Роскосмоса" перевели в камеру без видеонаблюдения

Исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов за месяц до убийства был переведен из спецблока СИЗО № 5 ("Водник") в обычную камеру без видеонаблюдения, сообщает РБК со ссылкой на сотрудников московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Сокамерники Евдокимова рассказали общественным наблюдателям, что обнаружили его тело в туалете. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», - сообщил член ОНК Иван Мельников. По его словам, Евдокимов потерял много крови, "вид у него был бледный".

При этом он отметил, что по словам заключенных Евдокимов не конфликтовал с сокамерниками, а администрация СИЗО на него не давила. «Сокамерники - это молодые ребята. Несколько человек обвиняются в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но большинство - в незаконном обороте наркотиков. Ранее у него была более возрастная камера на шесть человек», - рассказал Мельников.

Напомним, Евдокимова нашли мертвым в московском СИЗО № 5 в минувшую субботу. На его теле было два колотых ранения в области груди. Официальный представитель московской прокуратуры Елена Россохина позднее подтвердила, что он умер насильственной смертью. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Бывший исполнительный директор по контролю качества и надежности «Роскосмоса» Владимир Евдокимов был арестован в Москве в начале декабря прошлого года. Ему вменялось преступление десятилетней давности - мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 200 млн руб. с недвижимостью российской самолетостроительной корпорации «МиГ» («РСК «МиГ»).

По версии следствия, мошенничество Евдокимов совершил вместе с бывшим генеральным директором ОАО «Вертолетная сервисная компания» Акимом Носковым, первым заместителем Носкова Андреем Алексеевым, экс-директором ЗАО «Научно-технический центр» Александром Золиным и бывшим гендиректором ОАО «МиГ-Рост» Алексеем Озеровым.

По данным следствия, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы, в 2007-2009 годах через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 млн рублей.

Напомним, речь идет о хищении комплекса зданий в районе Ходынского поля площадью 22 тысячи квадратных метров в начале 2000-х годов. В 2003 году этот комплекс был незаконно выведен из-под контроля корпорации «МиГ», а еще через год продан коммерческим структурам, которые на протяжении десятка лет сдавали его в аренду предприятиям, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию.

Махинации с недвижимостью были выявлены сначала Счетной палатой, а затем в ходе проверки Генпрокуратурой. Ее материалы были переданы в Следственный комитет России, который возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

 



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Всего комментариев к статье: 2
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гуманизм
кардиолог написал 20.03.2017 11:01
Обалдеть! В СИЗО в камере есть туалет, да еще, который ЗАПИРАЕТСЯ изнутри. И нет видео. Хош колись, хош реж, хош водку из горла пей. Малина! А еще ФСИН ругают.
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(без названия)
вопрос в другом написал 20.03.2017 10:38
что по этому поводу сказал Рогозин? почему не сообщают?
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