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Московский листок

В космосе отстаем уже и от Китая, но по части трамваев - впереди планеты всей

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 1

космос китай промышленность рогозин
В космосе отстаем уже и от Китая, но по части трамваев - впереди планеты всей

Китай ведет разработку собственной системы, которая позволила бы повторно использовать элементы ракеты-носителя после запусков, как это делает американская компании SpaceX с ракетами Falcon, пишет газета South China Morning Post. Цель создания системы заключается в возвращении после пуска стартового ракетного двигателя для его повторного использования в дальнейшем.

В разрабатываемой системе ожидается применение многочисленных парашютов, срабатывающих до вхождения в плотные слои атмосферы, с помощью которых компонент ракеты-носителя будет возвращаться без повреждений. Компонент ракеты-носителя также будет оснащаться специальной подушкой безопасности, которая позволит сохранить стартовый ракетный двигатель во время посадки на землю.

От редакции: Вот это и есть рост промышленного производства, причем не дутый, скажем, за счет роста капитализации нефтегазовой отрасли в период топливного бума, а реальный, когда создается не только количество, но и новое качество.

А ведь я еще помню анекдоты про маоистский Китай, про картошку, которую в субботы закапывают, а в понедельник уже выкапывают, "патамуста кусать осень хосется". А сегодня китайской тушенкой и рисом кормится половина планеты. Но не ширпотребом единым жив Китай - именно у него сейчас самая протяженная сеть высокоскоростных магистралей, причем с поездами собственной разработки, опять же самыми быстрыми в мире. В Китае буквально на пустом месте возникла автомобильная промышленность, которая сегодня борется за ведущее место в мире - нет, пока не по качеству, но по количеству точно. 

Ну и китайская космическая программа, конечно. Китай - третья в мире держава, самостоятельно запустившая в космос человека. И, как видим, вовсе не собирается оставаться на третьем месте. У нас возвращаемые космические аппараты не разрабатываются. Только в США и теперь вот в КНР.

А, кстати, почему?

Напомню, что еще в советский период "Буран" совершил выход на орбиту и мягкую посадку в автоматическом режиме - то, чего в США смогли повторить только спустя 20 лет. Но проект был закрыт навсегда и уничтожен. Колектив гениального Лозино-Лозинского постепенно превратился в клуб пенсионеров.

Ведь был еще десяток лет назад широко разрекламированный проект "Клипер". Сам наблюдал его в Ле Бурже, интерес к нему был огромный, можно сказать, фурор. Но в 2006 году проект был отправлен Роскосмосом формально на доработку, а затем остановлен.

Теперь РКК "Энергия" разрабатывает корабль "Федерация". Но разрабатывает ли? В 2012 году сроки начала испытаний были перенесены с 2015 на 2018 год. То есть пока и говорить практически не о чем. Пока достоверно известно, что разработано 1073 книги технического проекта... А ведь уже в этом году планировалось начало летных испытаний в беспилотном режиме. Но пока что испытывать просто нечего.

А ведь какие планы были! Первый пилотируемый полет в 2023 году, облет Луны в 2026-м, высадка на Луну в 2029-м... 

Только нет ничего. И, похоже, не будет. Но "забивать баки" научились, вероятно, лучше всех на планете.

Зато в Москве появился новый "космический" проект... трамвая! Так сказать, глубкая модернизация конки 19-го века. На Луну не гарантируют, но высадку в Северном Тушино обеспечат. Ну и твиттер Рогозина, конечно.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск

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Всего комментариев к статье: 1
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Не все сразу
Сухопарник СухумскаЙ написал 20.03.2017 11:14
Только нет ничего. И, похоже, не будет. Но "забивать баки" научились, вероятно, лучше всех на планете.
Зато в
Ваша мама живет в Крыму?
Вы прикупили хорошую машину и недвижимость в Крыму, вы же испытываете такой кайф поливая помоями Польшу, Украину.
Нашими друзьями стали Венесуэла, Северная Корея, Сирия!
Мы покорили Приднестроаье, ЛДНР и строим там рай!
Неужели вы этого не чувствуете? Может мы в разных странах живем?
Россия обеспечивает себя свининой, хлебом, маслом, молоком, сырами, овощами.
А церкви расцвели повсюду и украшают пейзажи. Кредитная карта Мир имеется.
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