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Московский листок

В России паспорта ДНР и ЛНР приравняли к украинским

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 2

В России паспорта ДНР и ЛНР приравняли к украинским

На граждан с паспортами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик распространяются те же миграционные правила, что и на граждан Украины, сообщает РБК со ссылкой ни источники в Госдуме и МВД. Владельцы паспортов ДНР и ЛНР без вида на жительство в России могут находиться на территории страны не более 90 дней, после чего обязаны покинуть страну.

По словам одного из депутатов, вопрос о миграционном режиме для владельцев паспортов ДНР и ЛНР обсуждался в середине марта на встрече членов думского комитета по делам СНГ и представителей правоохранительных органов.

«Мы с удивлением узнали, что жители ДНР и ЛНР должны каждые 90 дней выезжать. Люди об этом не знали», - рассказал собеседник агентства.

Другой источник отметил, что в президентском указе говорится о жителях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины — то есть на них действуют те же правила, что и на украинцев. «Указ был подписан, а подзаконные акты ведомства не выработали еще», - отметил он.

Напомним, указ о признании паспортов ЛНР и ДНР президент России Владимир Путин подписал 18 февраля. В указе говорилось, что граждане Украины, проживающие на территории ДНР и ЛНР, также смогут приезжать в Россию без оформления виз на основании удостоверяющих личность документов. В распоряжении отмечалось, что признаваться эти документы будут временно, «на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений».

 



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Всего комментариев к статье: 2
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И что..
Szanya написал 20.03.2017 11:12
И как можно представить нечто иное ведь статус республик неопределенный, значит по факту граждане ЛНР, ДНР в России иностранцы, вот какое решение может быть с точки зрения здравого смысла, чтобы без эмоций и разговоров о русском мире.
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(без названия)
Уря-кря-кря! написал 20.03.2017 10:59
Сбылась мечта жителей Донбасса! Их приравняли к Украинцам!
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