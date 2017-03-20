Россияне теряют 4380 рублей ежегодно из-за продовольственного эмбарго

Ежегодные потери российских потребителей от введения продуктового эмбарго составляют около 4380 рублей, говорится в исследовании РАНХиГС. В документе отмечается, что при отсутствии продуктового эмбарго стоимость набора санкционных товаров была бы ниже текущих значений примерно на 3%, а стоимость набора несанкционных товаров — на 2,9%. Отмечается, что «средний прирост годовой инфляции за счет введения санкций составил 3,1 п. п. как по санкционным товарам, так и по несанкционным».

"Оценки проводились на основе сравнения фактических и прогнозных (в условиях отсутствия эмбарго) цен. В результате продуктового эмбарго цены санкционных товаров (из стран, под него не попавших) выросли в среднем на 3%, а цены несанкционных товаров — в целом на 2,9%. Влияние санкций на годовую инфляцию было неравномерным по времени, выше — в первые полгода-год, после чего влияние эмбарго стало снижаться, потребители стали переключаться на более дешевые товары более низкого качества", - цитирует RNS материалы мониторинга.

Эксперты также отмечают, что введенное Россией продуктовое эмбарго не оказала заметного влияния на реализацию политики импортозамещения. "Введение эмбарго дает преимущества производителям лишь в краткосрочном периоде, в долгосрочном же влияние эмбарго на показатели рынка снижается", - отмечается в мониторинге.

Россия ввела продэмбарго в отношении стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии в ответ на экономические санкции в августе 2014 года. В перечень запрещенных к ввозу продуктов попали мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, а также орехи. Через две недели после введения эмбарго из перечня были исключены мальки атлантического лосося, семенной картофель, безлактозное молоко, лук-севок, биологически активные добавки и витамины.