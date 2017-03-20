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Московский листок

Автор проекта "За Путина!" Жарич возглавит департамент информационной политики АП

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 0

Автор проекта "За Путина!" Жарич возглавит департамент информационной политики АП

Заместитель гендиректора "Уралвагонзавода" Алексей Жарич возглавит департамент информационной политики управления общественных проектов администрации президента России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Ранее этот департамент подчинялся управлению внутренней политики под руководством Андрея Ярина. До назначения на должность главы УОП департамент курировал Сергей Новиков, и с переводом департамента в УОП он сохранит этот функционал за собой. Департамент формирует предложения в сфере информационной политики, взаимодействует со СМИ и Интернет-ресурсами.

"Жарич очень профессионален и понятен. Нам будет комфортно с ним работать", - пояснил изданию куратор информполитики в одном из ведомств.

Напомним, в 2005 году господин Жарич создал интернет-проект «За Путина!», перед выборами в Госдуму 2007 года опубликовал книгу «За Путина!», затем работал замгендиректора корпорации Newsmedia Stars, гендиректором телеканала Russia.ru. С 2010 года он работает в руководстве "Уралвагонзавода", где занимается взаимодействием со СМИ.

 



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