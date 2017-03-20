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Московский листок

Россельхознадзор уничтожил 11 000 тонн санкционной еды

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 0

Россельхознадзор уничтожил 11 000 тонн санкционной еды

В России за период действия продовольственного эмбарго уничтожено 10,7 тыс. тонн продукции, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Россельхознадзора.

Отмечается, что основную часть контрабанды составляли фрукты, овощи и другая продукция растительного происхождения - 10,3 тыс. тонн. Продукции животноводства, ввезенной из стран, которые подпали под российское продовольственное эмбарго, утилизировано 399 тонн.

Всего за этот период было задержано 10 900 т санкционной растительной и 462 т животной продукции.

Напомним, продовольственное эмбарго действует в РФ с 7 августа 2014 года в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

С начала запрет был введен на один год. В 2015 году его продлили по 5 августа 2016 года, в июне 2016 года - до конца 2017 года.

Под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С 1 ноября 2016 года продовольственное эмбарго распространено на соль.

 



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