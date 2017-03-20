Погибший в СИЗО топ-менеджер "Роскосмоса" Евдокимов пытался сопротивляться нападавшим

Погибший в московском СИЗО исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по качеству и надежности Владимир Евдокимов перед смертью пытался оказать нападавшим сопротивление, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с результатами осмотра тела погибшего.

"По результатам осмотра тела погибшего на основе обнаруженных на теле изменений можно предварительно предположить, что погибший перед смертью пытался оказать сопротивление, однако его сил не хватило", - рассказал источник.

По его словам, результаты осмотра тела погибшего свидетельствуют о насильственном характере смерти Евдокимова. "Предварительно можно говорить о том, что смерть наступила не в результате самостоятельно нанесенных себе увечий, а насильственных действий третьих лиц", - сказал источник.

Ранее РБК сообщало, что Евдокимов за месяц до убийства был переведен из спецблока СИЗО № 5 ("Водник") в обычную камеру без видеонаблюдения.

Сокамерники Евдокимова рассказали общественным наблюдателям, что обнаружили его тело в туалете. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться; дергали дверь; из-под нее потекла кровь», - сообщил член московской общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников. По его словам, Евдокимов потерял много крови, "вид у него был бледный".

При этом он отметил, что по словам заключенных Евдокимов не конфликтовал с сокамерниками, а администрация СИЗО на него не давила.