Силуанов заявил о переоценке рубля на 10-12%

Рубль переукреплен на 10-12% от фундаментальных значений, заявил в понедельник журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это дает Минфину возможность увеличить закупки валюты сверх тех операций, которые проводятся для пополнения Резервного фонда.

"Считаю, что он переукреплен от фундаментальных значений где-то на 10-12%. И вы знаете прекрасно, что мы в рамках своих текущих казначейских обязательств закупаем и купили уже около $500 млн для текущих нужд, понимая, что сейчас такая операция выгодна для исполнения наших обязательств. Мы уже купили $500 млн и сейчас видим, что курс опять укрепился, а поскольку понимаем, что от фундаментальных значений курс отклонился на 10-12%, то сейчас имеет смысл закупить валюту, чтобы обеспечить свои текущие обязательства", - цитирует чиновника Интерфакс.

По словам министра, до конца года существует потребность купить не менее одного миллиарда долларов для выполнения обязательств по внешним валютным обязательствам. "У нас есть еще возможность купить не меньше $1 млрд. Не факт, что мы ею воспользуемся. Это сверх тех средств, которые идут на пополнение Резервного фонда", - пояснил министр.