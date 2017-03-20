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Московский листок

Ставропольские гаишники насмерть забили нарушителя ПДД

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 2

Ставропольские гаишники насмерть забили нарушителя ПДД

В Пятигорске возбуждено уголовное дело против четырех инспекторов ДПС которые подозреваются в том, что насмерть забили водителя, нарушившего правила дорожного движения, говорится в сообщении на сайте СК РФ.

По данным следствия, ночью 18 марта сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль BMW, превысивший скорость. Однако водитель машины проигнорировал их требования и попытался скрыться. Тогда стражи порядка догнали автомобиль и начали избивать водителя "причинив ему многочисленные телесные повреждения, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия".

Отмечается, что в отношении двух инспекторов возбуждено уголовное дело по статье "убийство", а также в отношении командира и инспектора — по статье "превышение должностных полномочий". "В настоящее время все четверо подозреваемых задержаны, в суд готовится ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Оказывается в нашем невовершеннейшем из миров бывает и справедливость
Пешеход написал 20.03.2017 14:29
Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она душила буржуев.
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У Озера
адвокат написал 20.03.2017 14:03
Духовные скрепы,прут и прут!
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