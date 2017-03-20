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Московский листок

Около 30 родственников и друзей глав Крыма Аксенова оказались на "хлебных" должностях

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 0

Около 30 родственников и друзей глав Крыма Аксенова оказались на "хлебных" должностях

Около 30 родственников и бизнес-партнеров главы Крыма Сергея Аксенова занимают различные госдолжности, а также являются депутатами различных уровней, сообщает Крым.Реалии.

Так, отец главы правительства Валерий Аксенов является депутатом Госсовета, где занимает должность заместителя главы комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Сестра супруги Аксёнова Евгения Добрыня в том же парламенте руководит комитетом по имущественным и земельным отношениям. Теща Сергея Аксёнова с 2014 года является членом общественной палаты Крыма. Тесть главы Крыма Александр Добрыня руководит крымским госучреждением "Экспертно-технический центр", а его свояк Андрей Дедюхин возглавляет департамент по рыболовству в Минсельхозе.

Кроме того, бывшие партнеры Аксёнова по фирме "Монолит-плюс" Михаил Шеремет Светлана Бабий стали депутатом Госдумы и советником главы Крыма.

Напомним, 18 марта глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что действующий президент Владимир Путин должен стать "пожизненным президентом".

«Если бы Владимир Владимирович был при Советском Союзе, руководил процессом, то СССР не распался бы», – заявил Аксенов.

Ранее Аксенов заявил, что России необходима такая форма правления, как монархия.

 



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