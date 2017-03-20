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Московский листок

Россия перебросила в Крым 2,5 тыс. десантников для учений

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 5

Россия перебросила в Крым 2,5 тыс. десантников для учений

В Крыму на полигоне Опук начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с участием кораблей Черноморского флота и Воздушно-космических сил.

"В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад. Кроме наших войск в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - цитирует Интерфакс командующего ВДВ, генерал-полковника Андрея Сердюкова.

По его словам, всего в маневрах на полигоне Опук участвуют более 2,5 тысяч десантников, а также около 600 единиц боевой техники. Командующий уточнил, что переброска войск из пунктов постоянной дислокации в район учений была осуществлена в период с 13 по 19 марта комбинированным способом - автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом. "В настоящее время войска сосредоточены в исходных районах по учению на полигоне, где завершают подготовку к выполнению учебно-боевых задач", - отметил генерал-полковник.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: FERNANDO
FRANCISKO. написал 20.03.2017 15:52
Salud Amigo!Так мы о России и думаем,потому и учения в Крыму проводим.
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(без названия)
FERNANDO написал 20.03.2017 15:42
"Тягнибок недавно организовал ...."
---
Лучче о России думай, лапоть ольгинский. А не копипасть из методички предписанный бред
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Re: стоик699
FRANCISKO. написал 20.03.2017 15:30
А с чего вы взяли что операция в Сирии-это авантюра?А тем более преступление против Русских людей?
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(без названия)
FRANCISKO. написал 20.03.2017 15:27
Тягнибок недавно организовал крестовый поход на Киев,потому неизвестно,как долго продержится нынешняя украинская власть.В случае прихода к власти на Украине Тягнибока и его подручных ситуация на Украине будет непредсказуемой,а действия украинских националов-неадекватными.Ну,а если украинские националы действительно попытаются осуществить агрессию в Крыму-вспомните агрессию Грузии против Осетии.Потому и учения в Крыму проводятся.
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(без названия)
стоик699 написал 20.03.2017 14:54
Авантюра в Сирии - преступление против Русских людей?
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