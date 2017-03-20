Россия перебросила в Крым 2,5 тыс. десантников для учений

В Крыму на полигоне Опук начались крупномасштабные командно-штабные учения ВДВ с участием кораблей Черноморского флота и Воздушно-космических сил.

"В учениях задействованы военнослужащие Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной), Камышинской и Улан-Удэнской отдельных десантно-штурмовых бригад. Кроме наших войск в маневрах будет участвовать часть сил и средств ЧФ и 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа", - цитирует Интерфакс командующего ВДВ, генерал-полковника Андрея Сердюкова.

По его словам, всего в маневрах на полигоне Опук участвуют более 2,5 тысяч десантников, а также около 600 единиц боевой техники. Командующий уточнил, что переброска войск из пунктов постоянной дислокации в район учений была осуществлена в период с 13 по 19 марта комбинированным способом - автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом. "В настоящее время войска сосредоточены в исходных районах по учению на полигоне, где завершают подготовку к выполнению учебно-боевых задач", - отметил генерал-полковник.