Сергею Мохнаткину добавили два года колонии

Котласский городской суд Архангельской области приговорил гражданского активиста Сергея Мохнаткина к двум годам колонии строгого режима за дезорганизацию деятельности колонии ФСИН, сообщила на своей странице в Facebook активистка Татьяна Пашкевич. "Мохнаткину дали 2 года по 321 ст . и 2,6 теперь по совокупности. еще сидеть. Он еле стоял,тремор в ногах сильный,хотя шел уверенно", - рассказала она.

По версии следствия, в июне прошлого года Мохнаткин ударил сотрудника колонии, так как не хотел исполнять его требования.

Напомним, в марте 2016 года защита Мохнаткина заявила, что активист был избит шестью сотрудниками ФСИН за отказ ехать в СИЗО без письменного распоряжения о переводе. У оппозиционера диагностировали компрессионный перелом позвоночника

В декабре 2014 года Сергей Мохнаткин был осужден на 4 с половиной года колонии строго режима за применение насилия в отношении сотрудника полиции во время акции на Триумфальной площади в Москве. Позже против активиста возбудили еще два уголовных дела.