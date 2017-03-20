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Московский листок

Украина ввела санкции против посетивших Крым европейских депутатов

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 1

Украина ввела санкции против посетивших Крым европейских депутатов

Служба безопасности Украины (СБУ) ввела санкции в отношении четырех европейских депутатов, прибывших 19 марта в Крым с трехдневным визитом. "Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет", - сообщила в Facebook пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам ограничения будут введены против четырех граждан Сербии и одного гражданина Чехии. При этом Гитлянская отметила, что данные о присутствии гражданина Украины в составе посетившей Крым делегации не подтвердились.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крым прибыли депутаты Европарламента, а также политики из стран Евросоюза, СНГ и Латинской Америки. Они пробудут на полуострове до 21 марта и примут участие в международной конференции «100-летие Революции в России и современный социализм», организованной партией «Справедливая Россия».

 



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Всего комментариев к статье: 1
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не понимаю!
анти написал 20.03.2017 15:44
Почему нет ссанкций против украинцев, посетивших Крым? Это же все предатели Украины!
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