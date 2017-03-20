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Московский листок

РПЦ поддержала десталинизацию

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 0

РПЦ поддержала десталинизацию

РПЦ поддерживает решение парламента Ингушетии о запрете на увековечение памяти Иосифа Сталина в республике. "Это решение вполне закономерно, потому что чеченцы и ингуши пострадали от сталинского режима и от тех действий, которые в военное время имели место. Почти полмиллиона людей были депортированы. Но это были не единственные депортации. Такого рода депортациям подверглись и многие другие национальные меньшинства тогдашнего Советского Союза", - цитирует Интерфакс главу синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Илариона.

По его словам, невозможно "прославлять одновременно и жертв, и палачей". "Увековечение памяти палачей не должно иметь место. Я думаю, рано или поздно у нас у всех будет единая оценка этих событий и этих личностей", - отметил священнослужитель.

Напомним, 22 февраля, накануне 73-й годовщины депортации, парламент Ингушетии единогласно принял в первом чтении проект закона о запрете увековечивания памяти Сталина в регионе.

Отметим, что ранее Московский патриархат Русской православной церкви призвал ввести "временный мораторий на любую войну с политическими символами, какое бы происхождение они ни имели".

При этом, первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Александр Щипков раскритиковал идею о перезахоронении Владимира Ленина, которую ранее предложил Синод РПЦЗ. "Его присутствие на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями. Но мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве. И впоследствии, ставя этот вопрос, мы обязаны исходить исключительно из религиозных, а не политических соображений… Мы видим, как тема декоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации. Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу? Разумеется, нет, не можем", - заявил представитель РПЦ.

 



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