Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes

Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон во второй раз подряд возглавил рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России, опубликованный журналом Forbes. Его состояние, по данным журнала, по сравнению с 2016 годом увеличилось на $4 млрд до $18,4 млрд. В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-е место.

На втором месте в рейтинге - председатель совета директоров "Северстали", президент и член наблюдательного совета "Консорциума "Русская сталь", заместитель председателя Всемирной ассоциации производителей стали, неисполнительный директор Nord Gold N.V. Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в $17,5 млрд (+$6,6 млрд). В мировом рейтинге он занял 51-е место.

Замыкает тройку лидеров богатейших россиян владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд). В глобальном рейтинге он занял 57-е место.

Четвертое место в списке досталось владелецу Volga Group Геннадию Тимченко. Его состояние увеличилось на $4,6 млрд до $16 млрд. В мировом рейтинге он занял 59-е место.

В число богатейших россиян также вошли Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.