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Московский листок

Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 3

Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes

Совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон во второй раз подряд возглавил рейтинг 200 самых богатых бизнесменов России, опубликованный журналом Forbes. Его состояние, по данным журнала, по сравнению с 2016 годом увеличилось на $4 млрд до $18,4 млрд. В общемировом рейтинге Михельсон занял 46-е место.

На втором месте в рейтинге - председатель совета директоров "Северстали", президент и член наблюдательного совета "Консорциума "Русская сталь", заместитель председателя Всемирной ассоциации производителей стали, неисполнительный директор Nord Gold N.V. Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в $17,5 млрд (+$6,6 млрд). В мировом рейтинге он занял 51-е место.

Замыкает тройку лидеров богатейших россиян владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд (+$6,8 млрд). В глобальном рейтинге он занял 57-е место.

Четвертое место в списке досталось владелецу Volga Group Геннадию Тимченко. Его состояние увеличилось на $4,6 млрд до $16 млрд. В мировом рейтинге он занял 59-е место.

В число богатейших россиян также вошли Алишер Усманов, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Владимир Потанин, Андрей Мельниченко, Виктор Вексельберг, Роман Троценко, Сергей Гордеев и Александр Клячин.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Вы еще не видели полного списка фамилий написал 20.03.2017 17:22
Русские конечно там встречаются. Не ясно только соответствует ли их фамилие крови. А в основном там чурбанские фамилии.
Украинцам теперь постоянно нужно помнить , что они являются единственными носителями уничтоженного в россиянии русского генома.
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(без названия)
стоик699 написал 20.03.2017 17:21
Хозяева Айфончиков и Самцов-импотентов?
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(без названия)
..Дмитрий..г.Запорожье написал 20.03.2017 16:26
Ну типично кацапская фамилия-Михельсон.Кацап на 100%-ни дать,ни взять.
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