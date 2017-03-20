В Нью-Йорке скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

В понедельник утром в Нью-Йорке на 102 году жизни скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи. Известно, что миллиардер скончался во сне в своем доме в Покантико-Хиллз.

Дэвид Рокфеллер был одним из внуков Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества. В рейтинге миллиардеров Forbes он был на 581 месте. Его состояние оценивалось в $3,3 млрд.

Общее состояние семьи Рокфеллеров оценивается в $11 млрд. В собственности семьи находятся нефтегазовый концерн Vallares, пакеты акций Oracle, Dell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble.

С 1970-х годов Дэвид Рокфеллер являлся главой Chase Manhattan Bank, который известен как «банк Рокфеллеров». В 1981 году он ушел в отставку из-за достижения предельно допустимого уставом банка возраста. Также долгие годы Дэвид Рокфеллер возглавлял Фонд Рокфеллера, а потом являлся его почетным председателем.