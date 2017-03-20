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Московский листок

В Нью-Йорке скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 4

В Нью-Йорке скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер

В понедельник утром в Нью-Йорке на 102 году жизни скончался американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя семьи. Известно, что миллиардер скончался во сне в своем доме в Покантико-Хиллз.

Дэвид Рокфеллер был одним из внуков Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества. В рейтинге миллиардеров Forbes он был на 581 месте. Его состояние оценивалось в $3,3 млрд.

Общее состояние семьи Рокфеллеров оценивается в $11 млрд. В собственности семьи находятся нефтегазовый концерн Vallares, пакеты акций Oracle, Dell, Johnson & Johnson, Procter & Gamble.

С 1970-х годов Дэвид Рокфеллер являлся главой Chase Manhattan Bank, который известен как «банк Рокфеллеров». В 1981 году он ушел в отставку из-за достижения предельно допустимого уставом банка возраста. Также долгие годы Дэвид Рокфеллер возглавлял Фонд Рокфеллера, а потом являлся его почетным председателем.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Че то они какие-то бедные... Опечатка в цифрах, видимо.
Это что?! написал 20.03.2017 20:12
Эта семейка -одни из менеджеров хозяев денег. Как и Ротшильды, как и Морганы, как и много других подобных семеек.
11 млрд записали по-белому им или 110 миллиардов это не имеет никакого значения ,ровным счетом. Потому что, в любом случае они одни из со-собственников всех денег планеты.
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(без названия)
ааыы написал 20.03.2017 20:07
Общее состояние семьи Рокфеллеров оценивается в $11 млрд
----------
Че то они какие-то бедные... Опечатка в цифрах, видимо.
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ага
хм... написал 20.03.2017 20:01
Это тот, шо 4 раза сердце пересаживал? Или не этот?
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Черти в аду заждались...
Это что?! написал 20.03.2017 19:26
Сегодня у них будет немеряно работы.
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