Бывшему губернатору Челябинской области Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве

Экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве и подстрекательстве к клевете, передает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко. По ее словам, Юревич систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко, их общая сумма составила 26 млн рублей.

"Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в отношении бывшего губернатора Челябинской области (в 2010-2014 гг.) Михаила Юревича по ч.6 ст.290 УК РФ ("Получение взятки"), ч.4 ст.33, ч.2 ст.128.1 УК РФ ("Подстрекательство к клевете")", - сказала Петренко.

По ее словам, следствие считает, что Юревич подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда, "которая была показана в декабре 2012 года на Первом канале, а в ноябре 2013 года опровергнута на том же канале на основании вступившего в законную силу решения Останкинского районного суда города Москвы".

Она отметила, что "на допросы к следователю 17 и 20 марта 2017 года Михаил Юревич не явился, письменно сообщив, что находится в государстве Израиль, отметив, что в случае неявки на очередной допрос экс-губернатор будет объявлен в розыск.