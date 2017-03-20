МВФ отказал Украине в кредите

Международный валютный фонд отложил на неопределенный срок предоставление транша в миллиард долларов Украине. Обсуждение соответствующего вопроса исчезло из повестки совета директоров МВФ, запланированного на 20 марта. Как ожидалось, совет директоров МВФ должен был обсудить программу помощи Украине, изучить оценку ситуации в экономике страны и вынести решение по очередному траншу. Конкретные причины в МВФ не указали. В официальном сообщении Фонда отмечается только то, что переговоры перенесены на неопределенный срок.

По словам источников в МВФ, причины переноса предоставления транша обусловлены "уточнением расчетов экономических последствий от мер, принимаемых Украиной в ответ на блокаду и захват предприятий на оккупированном Донбассе, а также признанием российской стороной "документов", выданных на этих территориях".

Между тем, президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что очередной 1 млрд долларов помощи Украина от МВФ все же получит в ближайшее время. Просто потому, что эти деньги «критически необходимы» государству для пополнения финансовых резервов. Выступление украинского лидера на заседании совета регионов транслировал телеканал «112 Украина». По его словам, ответственность за экономическую блокаду Донбасса лежит на украинских радикалах.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокаду организовали в интересах России. "Блокада, которую инициировали несколько сотен человек, – она была не в интересах Украины, а была в интересах России", - отметил чиновник.

Напомним, что программа МВФ по предоставлению финпомощи объемом 17 миллиардов долларов Украине была начата в 2015 году. Она рассчитана на четыре года и предполагает