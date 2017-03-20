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Московский листок

Набережную Архангельска к приезду Путина покрыли паркетом

Опубликовано 20.03.2017 в разделе комментариев 0

Набережную Архангельска к приезду Путина покрыли паркетом

Дорожные службы Архангельска к визиту в город президента Владимира Путина застелили городскую набережную паркетом, сообщает местный новостной портал «Эхо Севера». Деревянный тротуар начинается от городского морского вокзала и ведет к главному корпусу Северного федерального университета. "Судя по всему, она будет подведена к ледоколу «Новороссийск», который на время форума станет гостиницей для гостей города", - отмечет издание.

В администрации города порталу Life подтвердили, что этот декоративный тротуар будет вести к выставочной экспозиции международного форума, который пройдет в Архангельске 29-30 марта.

"Люди приедут, здесь все-таки у нас колорит свой, где они еще по деревянному тротуару пройдут? Он специально для того, чтобы гости могли прогуляться", - заявили в департаменте городского хозяйства местной администрации.

Между тем, местные жители недоумевают и возмущаются фантазией чиновников в социальных сетях. По из словам, подобного не случалось даже тогда, когда в Архангельск приезжал Хрущёв. Некоторые граждане возмутились дизайнерской

"Разбирали что-нибудь ненужное, вот и пустили в ход", "Нет предела человеческой глупости, конкретно глупости руководства города", "Старый паркет из Правительства области в дело пустили?", "Совсем рехнулись уже... лишь бы, чем прикрыть разруху... ведь это просто смешно – для журналистов, для гостей форума... но это позорище для нас, архангелогородцев. Дороги бы лучше сделали", – пишут пользователи.

 



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