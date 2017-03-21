Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Дэвид Рокфеллер умер, но открыл новую эпоху

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 9

фашизм капитализм социализм гуманизм
Дэвид Рокфеллер умер, но открыл новую эпоху

Конечно, главная новость - скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер. С биологической точки зрения его смерть уж точно не была неожиданной - это случилось на 102-м году жизни. И дело не в личном богатстве - глава Дома Рокфеллеров обладал достаточно скромным по нынешним меркам личным состоянием в 3,3 миллиарда долларов, то есть не входил даже в 500 богатейших людей планеты. Однако именно его дед стал первым в истории обладателем миллиардного состояния, так что влияние покойного навряд ли ограничивалось личными финансами.

Дэвид Рокфеллер открыл новую для человечества эру - время, когда богатство и власть дают возможность жить куда дольше "простых людей". Еще античные мудрецы говорили, что как бы ты не был богат, ты не можешь купить себе и дня жизни сверх отпущенного. Так вот Дэвид Рокфеллер на своем примере доказал обратное: он пережил 7 пересадок сердца и 2 пересадки почки, то есть прожил куда дольше, чем ему было отпущено природой.

И мы понимаем - ничего бы он себе не пересадил, не будь у него денег, как у дурака махорки...

Да, мы знаем примеры долгой жизни среди самых простых людей - фермеров, рыбаков и лавочников. Но гораздо чаще долгожители встречаются среди образованной части общества, чему "виной", видимо, более продуманный образ жизни - хирург Углов, проживший столько же, сколько и покойный ныне Рокфеллер, или педиатр Лейла Денмарк, протянувшая аж 110 лет. Да и дед, Рокфеллер-старший прожил 98 лет на естественном ресурсе. Но никто из них не продлевал себе жизнь, используя технологические достижения современной медицины. Дэвид Рокфеллер был первопроходцем, конвертировав миллиардное состояние в свою биологическую жизнь.

Судя по всему, классовое деление на богатых и бедных начинает приобретать новую сторону - богатые будут "покупать" здоровье, молодость и долгие лета жизни, а бедные... Ну как придется. В конце концов, что-то полагается и на медицинскую страховку.

Вот пара совсем свежих примеров.

Богатейшим миллиардером мира после смерти 101-летнего Дэвида Рокфеллера стала владелица производителя шоколада Ferrero 99-летняя Мария Фиссоло, журнал Forbes оценивает состояние старушки в $25,2 млрд.

Однако присмотримся к "бабушке". Посмотрев на это фото вы поверите, что через год ей стукнет 100 лет? Да, дама в возрасте, но не более того.

Вы как хотите, но я не поверю, что к ее просто потрясающей внешности не приложила руку репродуктивная медицина.

Но куда характерней внешность еще одной обладательницы мультимиллиардного состояния - Лилиан Беттанкур (родилась 21 октября 1922 года), совладелицы компании L'Oréal. При состоянии в 37,6 миллиардов долларов США она является самой богатой женщиной мира.

Понятно, что дама в возрасте, что в молодости была чудо как хороша, но 94 года! Ну и нет сомнений, что "сапожник не без сапог", и хозяйка крупнейшего косметологического концерна просто обязана пользоваться достижениями профильной медицины.

Но это все равно первые ласточки, и прав Максим Калашников, с достижениями прогресса эти самые достижения станут доступны все меньшему кругу потребителей. Будет просто две медицины - для супербогатых и для всех остальных. В конце концов, методом "классовой селекции" появятся две новых породы людей, вроде элоев и морлоков из "Машины времени" Уэллса, только в нашей реальности красивые и моложавые элои будут потреблять короткоживущих морлоков. Мы уже наблюдаем начало этого эволюционного пути. А с успехами генной инженерии новой эволюции вовсе не потребуются миллионы лет, все может произойти на глазах одного-двух поколений.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться
Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
ПРОДЛЕВАТЬ СТАРОСТЬ?
Den24 написал 21.03.2017 02:38
Молодость увы не вернуть, а вот немного продлевать старость вроде научились и лакировать ее пластическим лицемерием.
Теперь только один вопрос нужно ли продлевать старость?
Богачам продлевать старость вроде как логично, так как они могут продолжать гулянку, хотя и гулянка уже наверное не в радость.
Ученые же должны научится продлевать молодость и совершенствовать иммунитет, вот задача 21 Века!
Остальное увы просто косметический ремонт фасада как говорится и замена пластиковых стояков.
Это дорого и подходит не всяким людям увы.
Ответить
Re:
Радио ГУЛАГ написал 21.03.2017 02:05
продолжаем фиксировать что перечеловеки говорят ротом на языке недочелоков. вот к чему приводят эксперименты доктора Моро (Сталина).
Ответить
(без названия)
...Дмитрий..г.Запорожье написал 21.03.2017 01:52
рпа
Падаль у нас исключительно из кацапорылой м.рази.И не питаемся мы ей,а раков кормим.Прибыльное дело.Раки дорого стоят,а кацапорылой падали в оккупированной части Украины,особенно в Крыму пока хватает.Исчерпаем источник падали в Донбасе,займемся переработкой крымской падали.Вот примерно так.
Ответить
Re: органы будут массово выращивать
рпа написал 21.03.2017 01:47
Может и будут когда выращивать органы, но пока что почки ПОКУПАЮТ, а следовательно - продают. Откуда берут сердца для пересадок? Ну кто-то, наверно, ждет пока привезут автотравму. Но вот не думаю, что Дэвид Рокфеллер ждал в очереди, пока ему повезут новое сердце...
Ответить
Re: лучше жить 30 лет и питаться свежим мясом
рпа написал 21.03.2017 01:43
Не волнуйтесь, уважаемый, со свежим мясом у Рокфеллеров наверняка получше, чем в Запорожье.
Будете жить (не вы, а ваши внуки) 30 лет, питаясь падалью. А они - 300 лет, питаясь свежим мясом. Вашим.
Ответить
Re: честный бизнес должен только приветствоваться
орпа написал 21.03.2017 01:40
Именно Рокфеллеру-старшему принадлежит фраза "не спрашивайте меня, как я сделал первый миллион".
Не надо идеализировать Запад - просто они уже внуки разбойников, а мы их современники.
Ответить
(без названия)
Вся Россия написал 21.03.2017 01:38
Не согласен что хорошая пластика будет доступна только супербогатым, профессионал не тот кто делает одну операцию в неделю,а тот кто делает пять операций в день. А с пересадкой органов скоро будет еще проще, органы будут массово выращивать, спрос рождает предложение. Может быть в начале выращенные органы и будут дороги, это как суперкомп жуть как дорог, но проходит время и суперкомп уже всем по карману. И я думаю зло не в этих западных миллиардерах, ковавших свой капитал из поколения в поколение и предававшие его по наследству, зло в Российских олигархах, которые своровали в 90-ых,обманули народ своей приватизацией, вошли буквально за несколько лет в список Форбс мира. Да и сейчас продолжают прихватывать и грабить, выводя капитал за рубеж. Вот им и нужно будет предъявлять когда придет время, потому что они все поголовно воры и жулики, имеющие дорогие яхты и живущие за границей. Ну а честный бизнес должен только приветствоваться.
Ответить
(без названия)
..Дмитрий..г.Запорожье написал 21.03.2017 01:28
Так я Вам напомню слова Пушкина(Пугачева)...лучше жить 30 лет и питаться свежим мясом,чем жить 300 лет питаясь падалью..Ну а далее выбор каждого(каждой)
Ответить
Этот жид явно непосредственно из преисподни вылез
Стоик4444 написал 21.03.2017 01:28
Жиды, как известно, были сконструированы в исключительный социум в пустыне, за 40 лет - первым политтехнологом Мойшей (Моисеем).
Также известно, что богом для жидов является некий "Господ", кровавый по делам и намереньям.
На текущем этапе жизни Земли, иудеи исполнили свои свои записанные оккультные заветы, захватив власть на Земле - так, например, мировые деньги (доллары) печатают в любом количестве несколько частных жидовских банков (Федеральная Резервная система США).
Беспредельным ростовщичеством нарушен баланс экологии Земли, нарушено национальное самосознание народов, навязана в народах содомия и безнравственность.
_
Люди - Вы хотите жить с жидами на одной планете?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Дэвид Рокфеллер умер, но открыл новую эпоху (9)
Идея кинофестиваля региональных фильмов в России пока не реализована, но частично воплощена... в Венгрии (1)
Набережную Архангельска к приезду Путина покрыли паркетом (0)
МВФ отказал Украине в кредите (11)
Бывшему губернатору Челябинской области Юревичу предъявлено обвинение во взяточничестве (0)
В Нью-Йорке скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер (7)
Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян по версии Forbes (14)
РПЦ поддержала десталинизацию (17)
Украина ввела санкции против посетивших Крым европейских депутатов (27)
Сергею Мохнаткину добавили два года колонии (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Who wants to live forever?
Дарья Митина Дарья Митина: Будапешт принимает кинoфестиваль фильмoв рoссийских региoнoв
Дарья Митина Дарья Митина: Счастье есть!!
Дарья Митина Дарья Митина: Нид хэлп!
Максим Калашников Максим Калашников: Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss