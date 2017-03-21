Дэвид Рокфеллер умер, но открыл новую эпоху

Конечно, главная новость - скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер. С биологической точки зрения его смерть уж точно не была неожиданной - это случилось на 102-м году жизни. И дело не в личном богатстве - глава Дома Рокфеллеров обладал достаточно скромным по нынешним меркам личным состоянием в 3,3 миллиарда долларов, то есть не входил даже в 500 богатейших людей планеты. Однако именно его дед стал первым в истории обладателем миллиардного состояния, так что влияние покойного навряд ли ограничивалось личными финансами.

Дэвид Рокфеллер открыл новую для человечества эру - время, когда богатство и власть дают возможность жить куда дольше "простых людей". Еще античные мудрецы говорили, что как бы ты не был богат, ты не можешь купить себе и дня жизни сверх отпущенного. Так вот Дэвид Рокфеллер на своем примере доказал обратное: он пережил 7 пересадок сердца и 2 пересадки почки, то есть прожил куда дольше, чем ему было отпущено природой.

И мы понимаем - ничего бы он себе не пересадил, не будь у него денег, как у дурака махорки...

Да, мы знаем примеры долгой жизни среди самых простых людей - фермеров, рыбаков и лавочников. Но гораздо чаще долгожители встречаются среди образованной части общества, чему "виной", видимо, более продуманный образ жизни - хирург Углов, проживший столько же, сколько и покойный ныне Рокфеллер, или педиатр Лейла Денмарк, протянувшая аж 110 лет. Да и дед, Рокфеллер-старший прожил 98 лет на естественном ресурсе. Но никто из них не продлевал себе жизнь, используя технологические достижения современной медицины. Дэвид Рокфеллер был первопроходцем, конвертировав миллиардное состояние в свою биологическую жизнь.

Судя по всему, классовое деление на богатых и бедных начинает приобретать новую сторону - богатые будут "покупать" здоровье, молодость и долгие лета жизни, а бедные... Ну как придется. В конце концов, что-то полагается и на медицинскую страховку.

Вот пара совсем свежих примеров.

Богатейшим миллиардером мира после смерти 101-летнего Дэвида Рокфеллера стала владелица производителя шоколада Ferrero 99-летняя Мария Фиссоло, журнал Forbes оценивает состояние старушки в $25,2 млрд.

Однако присмотримся к "бабушке". Посмотрев на это фото вы поверите, что через год ей стукнет 100 лет? Да, дама в возрасте, но не более того.

Вы как хотите, но я не поверю, что к ее просто потрясающей внешности не приложила руку репродуктивная медицина.

Но куда характерней внешность еще одной обладательницы мультимиллиардного состояния - Лилиан Беттанкур (родилась 21 октября 1922 года), совладелицы компании L'Oréal. При состоянии в 37,6 миллиардов долларов США она является самой богатой женщиной мира.

Понятно, что дама в возрасте, что в молодости была чудо как хороша, но 94 года! Ну и нет сомнений, что "сапожник не без сапог", и хозяйка крупнейшего косметологического концерна просто обязана пользоваться достижениями профильной медицины.

Но это все равно первые ласточки, и прав Максим Калашников, с достижениями прогресса эти самые достижения станут доступны все меньшему кругу потребителей. Будет просто две медицины - для супербогатых и для всех остальных. В конце концов, методом "классовой селекции" появятся две новых породы людей, вроде элоев и морлоков из "Машины времени" Уэллса, только в нашей реальности красивые и моложавые элои будут потреблять короткоживущих морлоков. Мы уже наблюдаем начало этого эволюционного пути. А с успехами генной инженерии новой эволюции вовсе не потребуются миллионы лет, все может произойти на глазах одного-двух поколений.

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск