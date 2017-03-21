Дэвид Рокфеллер умер, но открыл новую эпоху

Конечно, главная новость - скончался миллиардер Дэвид Рокфеллер. С биологической точки зрения его смерть уж точно не была неожиданной - это случилось на 102-м году жизни. И дело не в личном богатстве - глава Дома Рокфеллеров обладал достаточно скромным по нынешним меркам личным состоянием в 3,3 миллиарда долларов, то есть не входил даже в 500 богатейших людей планеты. Однако именно его дед стал первым в истории обладателем миллиардного состояния, так что влияние покойного навряд ли ограничивалось личными финансами.
Дэвид Рокфеллер открыл новую для человечества эру - время, когда богатство и власть дают возможность жить куда дольше "простых людей". Еще античные мудрецы говорили, что как бы ты не был богат, ты не можешь купить себе и дня жизни сверх отпущенного. Так вот Дэвид Рокфеллер на своем примере доказал обратное: он пережил 7 пересадок сердца и 2 пересадки почки, то есть прожил куда дольше, чем ему было отпущено природой.
И мы понимаем - ничего бы он себе не пересадил, не будь у него денег, как у дурака махорки...
Да, мы знаем примеры долгой жизни среди самых простых людей - фермеров, рыбаков и лавочников. Но гораздо чаще долгожители встречаются среди образованной части общества, чему "виной", видимо, более продуманный образ жизни - хирург Углов, проживший столько же, сколько и покойный ныне Рокфеллер, или педиатр Лейла Денмарк, протянувшая аж 110 лет. Да и дед, Рокфеллер-старший прожил 98 лет на естественном ресурсе. Но никто из них не продлевал себе жизнь, используя технологические достижения современной медицины. Дэвид Рокфеллер был первопроходцем, конвертировав миллиардное состояние в свою биологическую жизнь.
Судя по всему, классовое деление на богатых и бедных начинает приобретать новую сторону - богатые будут "покупать" здоровье, молодость и долгие лета жизни, а бедные... Ну как придется. В конце концов, что-то полагается и на медицинскую страховку.
Вот пара совсем свежих примеров.
Богатейшим миллиардером мира после смерти 101-летнего Дэвида Рокфеллера стала владелица производителя шоколада Ferrero 99-летняя Мария Фиссоло, журнал Forbes оценивает состояние старушки в $25,2 млрд.
Однако присмотримся к "бабушке". Посмотрев на это фото вы поверите, что через год ей стукнет 100 лет? Да, дама в возрасте, но не более того.
Вы как хотите, но я не поверю, что к ее просто потрясающей внешности не приложила руку репродуктивная медицина.
Но куда характерней внешность еще одной обладательницы мультимиллиардного состояния - Лилиан Беттанкур (родилась 21 октября 1922 года), совладелицы компании L'Oréal. При состоянии в 37,6 миллиардов долларов США она является самой богатой женщиной мира.
Понятно, что дама в возрасте, что в молодости была чудо как хороша, но 94 года! Ну и нет сомнений, что "сапожник не без сапог", и хозяйка крупнейшего косметологического концерна просто обязана пользоваться достижениями профильной медицины.
Но это все равно первые ласточки, и прав Максим Калашников, с достижениями прогресса эти самые достижения станут доступны все меньшему кругу потребителей. Будет просто две медицины - для супербогатых и для всех остальных. В конце концов, методом "классовой селекции" появятся две новых породы людей, вроде элоев и морлоков из "Машины времени" Уэллса, только в нашей реальности красивые и моложавые элои будут потреблять короткоживущих морлоков. Мы уже наблюдаем начало этого эволюционного пути. А с успехами генной инженерии новой эволюции вовсе не потребуются миллионы лет, все может произойти на глазах одного-двух поколений.
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
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Den24 написал 21.03.2017 02:38
Теперь только один вопрос нужно ли продлевать старость?
Богачам продлевать старость вроде как логично, так как они могут продолжать гулянку, хотя и гулянка уже наверное не в радость.
Ученые же должны научится продлевать молодость и совершенствовать иммунитет, вот задача 21 Века!
Остальное увы просто косметический ремонт фасада как говорится и замена пластиковых стояков.
Это дорого и подходит не всяким людям увы.
Радио ГУЛАГ написал 21.03.2017 02:05
...Дмитрий..г.Запорожье написал 21.03.2017 01:52
Падаль у нас исключительно из кацапорылой м.рази.И не питаемся мы ей,а раков кормим.Прибыльное дело.Раки дорого стоят,а кацапорылой падали в оккупированной части Украины,особенно в Крыму пока хватает.Исчерпаем источник падали в Донбасе,займемся переработкой крымской падали.Вот примерно так.
рпа написал 21.03.2017 01:47
рпа написал 21.03.2017 01:43
Будете жить (не вы, а ваши внуки) 30 лет, питаясь падалью. А они - 300 лет, питаясь свежим мясом. Вашим.
орпа написал 21.03.2017 01:40
Не надо идеализировать Запад - просто они уже внуки разбойников, а мы их современники.
Вся Россия написал 21.03.2017 01:38
..Дмитрий..г.Запорожье написал 21.03.2017 01:28
Стоик4444 написал 21.03.2017 01:28
Также известно, что богом для жидов является некий "Господ", кровавый по делам и намереньям.
На текущем этапе жизни Земли, иудеи исполнили свои свои записанные оккультные заветы, захватив власть на Земле - так, например, мировые деньги (доллары) печатают в любом количестве несколько частных жидовских банков (Федеральная Резервная система США).
Беспредельным ростовщичеством нарушен баланс экологии Земли, нарушено национальное самосознание народов, навязана в народах содомия и безнравственность.
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Люди - Вы хотите жить с жидами на одной планете?