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Московский листок

Кандидат в президенты Франции высказался против сближения с Россией

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 1

Кандидат в президенты Франции высказался против сближения с Россией

Франции не следует сближаться с Россией, она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами, заявил в ночь на вторник кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон.

"У нас с США долгая история. Мы вместе строили мир на планете… Сегодня я хочу предложить больше независимости. Не сближаться с господином Путиным. Я хочу строить независимость с ответственностью, с настоящей европейской политикой", — сказал Макрон.

Отметим, что после серии скандалов с другими кандидатами, аутсайдер гонки Макрон является весьма вероятным победителем во втором туре выборов.

Сейчас он находится на втором месте с небольшим отрывом от лидера - Марин Ле Пен. Но во втором туре сторонники проигравших кандидатов могут объединиться против нее как крайне правого кандидата, а программа Ле Пен включает в себя и позитивное отношение к франко-российским отношениям.

Кандидат Франсуа Фийон, которому еще недавно прочили победу, в ходе предвыборных дебатов заявил, что народ должен иметь право распоряжаться своей судьбой, сравнив присоединение Крыма к России с решениями о независимости Косова: «Мы меняли границы. В Косове, например. Есть фундаментальный принцип, согласно которому у народа есть право распоряжаться своей судьбой. Установленные границы были неприемлемыми», — приводит Le Figaro ответ Фийона на вопрос о присоединении Крыма к России.

Однако если Фийон не пройдет во второй тур, его сторонники могут проголосовать за Макрона, что просто вынудит Францию проводить антироссийскую политику. 



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Всего комментариев к статье: 1
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В Кострому!!!
влад мир написал 21.03.2017 10:00
Ну что за подача новостей!? Сразу видно бывших фельдшеров со скорой в авторах!
Росаия самодостаточная страна и России нафиг не нужны хранцузики, немчура, макаронники. У россии друзья Северная Корея, Сирия, Венесуэла, Приднестровье , ДНР, ЛНР.
Что непонятно?
Может вам на скорую в Кострому, нехватка тама фельдшеров.
.....
Этот хранцузик боится потерять покровительство пиндосское и лопочет не по-русски, так и пишите ФРАНЦИЯ СС.. и нам плевать. Сближение с больным зачем нам?
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