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Московский листок

17 британских банков заподозрили в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

17 британских банков заподозрили в отмывании миллиардов из России по "молдавской схеме"

В так называемой «молдавской схеме» отмывания денег из России были задействованы 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays, Lloyds, Coutts, сообщает The Guardian со ссылкой на финансовые документы.

По данным издания, в рамках этой схемы из России в период с 2010 по 2014 годы было выведено от $20 млрд. до $80 млрд. В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских транзакций, 1, 92 тыс. из которых прошли через банки Великобритании и 373 — через банки США. По оценкам британских правоохранителей, в преступной схеме могли участвовать более 500 представителей бизнеса, силовиков и политических элит России.

Накануне «Новая газета» и Международный журналистский консорциум опубликовали расследование, в котором утверждается, что из России помощью так называемой «молдавской схемы» было выведено более 700 млрд рублей. «Молдавская схема» предусматривает вывод денег через «серый импорт», то есть покупку предпринимателями товаров через посредников, а также через уклонение от уплаты налогов и так далее. По информации «Новой», деньги переводились фиктивными офшорными компаниями, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков. По данным издания, наибольшую выгоду от «молдавской схемы» получили российские бизнесмены, которые получали крупные государственные контракты.

В число трех бенефициаров «молдавской схемы», по данным издания, вошли бизнесмен Алексей Крапивин, возглавлявший крупнейшего подрядчика РЖД, владелец группы IT-компаний «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гридин. «Новая» писала, что бизнесмены не ответили на запрос.

 

 



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