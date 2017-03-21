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Московский листок

В правительстве задумались о возвращении налога с продаж

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

В правительстве задумались о возвращении налога с продаж

Вместо предложенного Минфином повышения НДС до 22% может быть введен налог с продаж с 2019 года, сообщает Газета.Ru со ссылкой на источники в правительстве. По словам собеседников издания, ставка налога пока не известна, обсуждается только механизм — администрировать налог с продаж стало значительно легче с введением контрольно-кассовой техники, работающей онлайн.

В первый раз налог с продаж (НСП) в размере 5% был введен в 1991 году в качестве замены существовавшему ранее налогу с оборота. Собранные средства пошли на стабилизацию денежного обращения в СССР, а также обеспечение программы поддержки малообеспеченного населения. После распада СССР НСП был заменен налогом на добавленную стоимость. Однако уже в 1998 году правительство разрешило регионам самостоятельно принимать решение о введении налога с продаж на своей территории в диапазоне от 0 до 5%. При этом сборы от НСП делились между региональными и муниципальными бюджетами в пропорции 40 на 60. Введение НСП вызвало недовольство со стороны российского бизнеса. Ряд предпринимателей обратились в Конституционной суд (КС) с просьбой оценить введенный налог.

 



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