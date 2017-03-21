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Московский листок

Милонов заподозрил масонов во вмешательстве в политику России

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

Милонов заподозрил масонов во вмешательстве в политику России

Депутат-единоросс Виталий Милонов призвал генерального прокурора Юрия Чайку проверить деятельность масонских сообществ в России, сообщает РИА Новости. По его словам, в стране действует множество общественных и политических объединений, при этом законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы.

"Одна из главных целей масонства - "создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов". Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы", - заявил Милонов.

При этом он отметил, что руководство этой организации находится за пределами России. "Главные масонские ложи располагаются во Франции, Англии и США, а российские масоны, де-юре, находятся в некой форме подчинения от своих зарубежных коллег", - подчеркнул Милонов.

По его словам, деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства и сейчас подобные правила продолжают действовать в ряде стран.

 



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