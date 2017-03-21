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Московский листок

Россиян заставят платить налоги за долги

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

Россиян заставят платить налоги за долги

Российские операторы связи отправили в налоговую инспекцию данные о полученных, но не оплаченных россиянами услугах и с них теперь придется заплатить подоходный налог. Как сообщает РБК, к таким должникам смогут применяться теперь и традиционные ограничения для неплательщиков, включая отказ в выезде за границу. Передавать должников в инспекцию смогут и банки, и предприятия ЖКХ.

"Не оплаченные услуги связи по истечении срока давности (от трех лет) признаются получением экономической выгоды пользователем", - говорится в сообщении "Ростелекома". Аналогичное предупреждение получили клиенты "Вымпелкома" (оператор сотовой связи "Билайн").

Представитель «Ростелекома» Валерий Костарев пояснил изданию, что до 1 марта компания направила в налоговую службу информацию о списанных в течение прошлого года долгах за услуги связи, признанных безнадежными. К таким долгам «Ростелеком» причисляет те, которые не были оплачены в течение последних трех лет. По Налоговому кодексу списание задолженности приравнивается к получению материальной выгоды, которая подлежит налогообложению. "В соответствии с изменениями в законодательстве с 2016 года «Ростелеком» как налоговый агент обязан информировать налоговую службу о факте списания такой задолженности. Таким образом, абоненты, задолжавшие компании в 2013 году и не погасившие долг с тех пор, теперь обязаны оплатить с него подоходный налог", - отметил представитель "Ростелекома". По его словам, речь идет о тысячах абонентов, которые, как правило, задолжали небольшую сумму - до 1 тыс. рублей.

Издание отмечает, что вступившие в силу с 1 января 2016 года поправки в Налоговый кодекс впервые зафиксировали норму, по которой у должника возникает доход и обязанность платить с него налоги с момента списания его непогашенной безнадежной задолженности с баланса организации-кредитора. Предоставление сведений о списанной задолженности коснется всех предприятий, которые списывают безнадежные долги, в том числе банков и компаний ЖКХ.

 



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