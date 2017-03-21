Участник теракта на Дубровке приговорен к 19 годам колонии

Московский окружной военный суд приговорил к 19 годам колонии строго режима Хасана Закаева, признав его виновным в пособничестве террористам, захватившим заложников в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, передает Интерфакс.

41-летний Закаев признан виновным в участии в преступном сообществе, приготовлении к теракту, пособничестве в захвате заложников, покушении на убийство двух и более лиц, незаконном хранении оружия и умышленном уничтожении чужого имущества. Срок наказания будет отсчитываться с момента задержания - 18 августа 2014 года.

В ходе процесса подсудимый признал вину по делу частично. Закаев заявил, что не был членом банды Шамиля Басаева, ничего не знал о готовящемся теракте и считал, что перевозит в Москву оружие и боеприпасы, а не взрывное устройство.

По словам адвоката Игоря Зубера, потерпевшая сторона не удовлетворена ни ходом судебного процесса, ни проведенным по делу расследованием. «Во время судебного процесса не были установлены обстоятельства гибели каждого из заложников, действительная причина их смерти. Кроме того, не установлено ни следствием, ни судом, кто руководил спасательной операцией, что за газ был применен, кто отдавал приказ его применить, каким образом оказывалась медицинская помощь пострадавшим», – сказал адвокат, отметив, что выжившие до сих пор страдают целым рядом заболеваний после воздействия неизвестного вещества.

Напомним, теракт произошел в октябре 2002 года в театральном центре на Дубровке. В заложники во время мюзикла "Норд-Ост" были взяты более 900 человек. В течение трех дней террористы удерживали людей в здании центра. 26 октября был произведен штурм здания, в ходе которого все террористы были уничтожены. По официальным данным, погибли 130 заложников, в том числе десять детей.