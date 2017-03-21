Бедность работающих россиян признали системным явлением

В России за последние 20 лет сложился специфический рынок труда, который приспосабливается к колебаниям экономики за счет изменения зарплат, а не за счет изменения уровня безработицы, как это наблюдается в развитых странах. Об этом, как сообщает "Лента.ру", говорится в докладе «Российский рынок труда: тенденции, институты, структурные изменения», подготовленном Центром стратегических разработок и Высшей школой экономики.

«Когда в других странах случается экономический кризис, политики и экономисты с ужасом смотрят, как падает занятость и вследствие этого растут показатели безработицы. В России ничего подобного не случается — здесь режут, задерживают и даже не выплачивают зарплаты, но не пытаются увольнять», - отмечают авторы доклада.

«В кризисных ситуациях заработная плата входит в режим свободного падения, не встречая на этом пути особых препятствий. А наличие значительной переменной составляющей (в виде разного рода премий и бонусов) делает ее гибкой и вверх, и вниз. Такая модель создает проблему так называемых работающих бедных, поскольку сохраняет низкооплачиваемые рабочие места и стимулирует неформальную занятость. Но все это является частью цены за высокую занятость и низкую безработицу», - считают эксперты.

Напомним, ранее вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец заявила, что бедность в России уникальна, так как ей подвержены даже те, кто имеет работу. По ее с ловам, почти 5 млн человек в России работают получая зарплату на уровне МРОТ, который составляет 7500 рублей.

На октябрь 2016 года за чертой бедности, по оценке Росстата, жили 19,3 млн россиян, или каждый седьмой. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей.

30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей. С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.

По подсчетам Высшей школы экономики, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян. А каждому десятому не хватает даже на еду.

При этом Россия занимает примерно 13% всей мировой территории. Обладает 6% мировых запасов нефти, 25% - резервов газа, почти 20% - золота и алмазов.