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Московский листок

Сотрудники ФСБ избили аспиранта МГУ за флаг Украины

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 2

Сотрудники ФСБ избили аспиранта МГУ за флаг Украины

Аспиранта исторического факультета МГУ, который 18 марта во время фестиваля в честь Крыма размахивал из окна своей комнаты в общежитии самодельным флагом Украины, допросили и избили сотрудники ФСБ, сообщает "Медиазоне".

По словам самого аспиранта, его акция не носила политический характер. Он всего лишь хотел выразить протест против траты бюджетных средств на фестиваль в то время, как у МГУ нет денег на ремонт общежитий.

Молодого человека задержала служба безопасности общежитий МГУ и передала сотруднику МВД, который пришел в сопровождении троих людей в штатском, которые называли себя сотрудниками ФСБ.

«Полицейский ушел, а ФСБшники начали допрос с пристрастием — кто такой, на кого работаешь, кто тебе заплатил. Заставили включить ноутбук, рылись в телефоне и фотоаппарате. Особо его не били, в голову только раскрытой ладонью, в корпус несколько раз тыкали заостренной шваброй, от которой остались порезы и ссадины», — рассказал друг аспиранта.

После двух часов допроса аспиранта заставили под диктовку написать расписку о том, что он «согласен работать осведомителем под эгидой ФСБ и Центра "Э" под псевдонимом "аспирант"». После этого полицейские заставили его написать в протоколе, что он размахивал флагом и нецензурно выражался, вручив молодому человеку квитанцию о штрафе за мелкое хулиганство.

20 марта мужчина зафиксировал побои (ссадины и порезы) в травмпункте. 21 марта он обратился за помощью в правозащитную организацию "Комитет по предотвращению пыток".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Вывих сознания написал 21.03.2017 13:14
Кто то из мудрых сказал , что мы легко прощаем обиды , которые нанесли нам. И не прощаем обид , которые нанесли мы сами. Как раз тот случай. Украинцы виноваты , что русские их убивают в их же доме.
Ситуация из дурдома. Вывих россиянского мозга.
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(без названия)
великий ватник написал 21.03.2017 12:53
усмешка судьбы - главные в рф единоукры избили
антилихента за бандеровский флажок . типа, у нас же
власовский . все вместе - компания придурков .
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