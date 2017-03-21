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Московский листок

Россия заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 1

Россия заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией

Россия выплатит $125 млн по долгу бывшего СССР перед Социалистической Федеративной Республикой Югославия, сообщил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак по итогам подписания межправительственного соглашения.

По его словам, долг Советского Союза перед Югославией составляет 200 миллионов клиринговых долларов. Его пересчитают из расчёта 0,625 доллара за один клиринговый доллар. Таким образом Босния и Герцеговина получит из российского бюджета 125 миллионов долларов. Деньги будут перечислены разовым платежом в течение 45 дней после вступления в силу межправительственного соглашения.

Сторчак отметил, что Босния и Герцеговина оставалась единственной страной из числа кредиторов бывшего СССР, задолженность перед которой оставалась непогашенной. Обязательства перед остальными республиками бывшей СФРЮ (Хорватия, Сербия, Черногория, Словения и Македония), признанные Российской Федерацией в многостороннем меморандуме от 17 сентября 2003 г., были полностью погашены в период 2011-2016 годах.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Россия выплачивает долги несуществующего государства перед несуществующим государством...
корнхолио написал 21.03.2017 13:16
Неплохо бы нашего солцеликого схватить за одно место и поинтересоваться, когда будут выплачивать гражданам долги по советским вкладам в сбербанке! Не эти сраные подачки, а по курсу доллара или по размеру инфляции.
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