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Московский листок

Метростроевцы СМУ «ИНГЕОКОМ» вышли на очередную забастовку из-за невыплаты зарплат

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 2

Метростроевцы СМУ &laquo;ИНГЕОКОМ&raquo; вышли на очередную забастовку из-за невыплаты зарплат

В Москве во вторник 21 марта около 100 сотрудников СМУ "ИНГЕОКОМ" объявили забастовку в знак протеста против невыплаты зарплаты, сообщил ФОРУМу.мск активист РРП Александр Зимбовский. По его словам, первый раз работники приостановили работу 20 февраля. Тогда руководство СМУ «ИНГЕОКОМ» пообещало  полностью погасить задолженность, но выплатило лишь часть суммы. "Свидетелями этих обещаний были представители Следственного комитета и Прокуратуры. Меньшая часть долга по зарплате была, действительно, погашена в течение нескольких дней, большая не погашена до сих пор. Более того, у рабочих появилась информация о том, что в течение двух недель компания прекратит свою деятельность. Это вызывает особое беспокойство, так как смыться после окончания работ, вместе с зарплатой рабочих за несколько месяцев – это один из любимых приемов российских эффективных менеджеров", - отметил активист.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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стоик699 написал 21.03.2017 13:44
Оленя с ХуляДУЛЯнин пора вернуть домой?
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Даешь ВсеРоссийскую стачку трудящихся!!!
Лис написал 21.03.2017 13:38
Деньги людям а не банкам!!!
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