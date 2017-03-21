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Московский листок

Путин пообещал увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 6

Путин пообещал увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет

К 2025 году средняя продолжительность жизни в России должна превысить 75 лет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте", - цитирует президента Интерфакс.

По его словам, сегодня в РФ наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения.

«Он сегодня составляет почти 72 года. За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 — в 2016 году», — сказал президент.

Рост этого показателя у мужской части населения составил 7,7 лет, у женской — 4,6 года, добавил Путин.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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И что?
анти написал 21.03.2017 16:12
К нам это не относится, русские не россияне. Надо правильно понимать информацию, которую дают анти-люди. Рабам долго жить Путиным не предусмотрено, по их терминологии русские не люди.
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(без названия)
Виктор написал 21.03.2017 16:06
А ведь увеличат и к бабушке не ходи, помер мужик в 60 лет а справку о смерти выпишут через 15 лет и отчитаются что президентский наказ выполнен.
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(без названия)
Лис написал 21.03.2017 15:27
Это из той же серии что и 25млн.рабочих мест и крепкий рубль.Брехло собачье.
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тема
саня написал 21.03.2017 15:13
будет дорогой ВВ.78 лет. отчитаются как по зерну в этом году и по молокунадои увеличились в 2 раза по сравнению СССр. припишутунас это умеют .главное что бы ВВ пообещал -результат будет.
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(без названия)
Расеяне долгожители. Смешно. написал 21.03.2017 14:56
Теперь они мучатся дольше.
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Путин уже господь бог?..
Пупс написал 21.03.2017 14:49
...так его нету (бога, в смысле. Путин-то, к сожалению, есть).
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