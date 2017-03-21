Путин пообещал увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет

К 2025 году средняя продолжительность жизни в России должна превысить 75 лет, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Есть все возможности для того, чтобы к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте", - цитирует президента Интерфакс.

По его словам, сегодня в РФ наблюдается положительная динамика показателя продолжительности жизни населения.

«Он сегодня составляет почти 72 года. За 12 лет продолжительность жизни выросла в России на 6,5 лет — с 65,4 в 2005 году до 71,87 — в 2016 году», — сказал президент.

Рост этого показателя у мужской части населения составил 7,7 лет, у женской — 4,6 года, добавил Путин.