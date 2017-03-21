Медведев "подкинул" пенсионерам 129 рублей

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 апреля 2017 года на 1,5%, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Утвердить коэффициент индексации социальных пенсий с апреля 2017 года в размере 1,015. Пенсионному фонду РФ проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением", — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Таким образом, размер социальных пенсий увеличится на 129 руб. и составит 8774 руб.

Напомним, предыдущая индексация состоялась в феврале - тогда пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4%.