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Московский листок

Медведев "подкинул" пенсионерам 129 рублей

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 2

Медведев "подкинул" пенсионерам 129 рублей

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 апреля 2017 года на 1,5%, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Утвердить коэффициент индексации социальных пенсий с апреля 2017 года в размере 1,015. Пенсионному фонду РФ проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением", — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.

Таким образом, размер социальных пенсий увеличится на 129 руб. и составит 8774 руб.

Напомним, предыдущая индексация состоялась в феврале - тогда пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4%.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
пенсионер написал 21.03.2017 16:17
Спасибо сынок, нам 2 буханки хлеба не помешают.
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(без названия)
спасибо написал 21.03.2017 15:59
Спасибо Медведеву за сытую старость во время годов дожития
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