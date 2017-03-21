Медведев "подкинул" пенсионерам 129 рублей

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 апреля 2017 года на 1,5%, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Утвердить коэффициент индексации социальных пенсий с апреля 2017 года в размере 1,015. Пенсионному фонду РФ проинформировать свои территориальные органы о размере коэффициента, утвержденного настоящим постановлением", — сказано в документе, размещённом на официальном портале правовой информации.
Таким образом, размер социальных пенсий увеличится на 129 руб. и составит 8774 руб.
Напомним, предыдущая индексация состоялась в феврале - тогда пенсии неработающих пенсионеров выросли на 5,4%.
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пенсионер написал 21.03.2017 16:17
спасибо написал 21.03.2017 15:59