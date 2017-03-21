Строители резиденции Путина попались на хищениях 5,5 миллиарда рублей

Глава ФГУП "Атэкс" Федеральной службы охраны Андрей Каминов и гендиректор компании "Стройфасад" Станислав Кюнер задержаны в Москве по подозрению в причастности к хищению более 5,5 млрд рублей при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, попадает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Сегодня Каминов и Кюнер были доставлены сотрудниками спецслужб в следственный комитет на допрос, по результатам которого задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанным вменяется участие в хищении более 5,5 млрд рублей, выделенных из бюджета на строительство дома приемов в подмосковной резиденции президента РФ.

Как сообщает газета "Фонтанка", в Петербурге во вторник по тому же делу был задержан бывший руководитель компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский.

По данным издания, уголовное дело возбуждено следователем СКР, полковником Новиковым, который ведет дело по контрабанде в отношении совладельца «Балтстроя» Дмитрия Михальченко. Оно квалифицировано по частям первой и второй статьи 210 УК РФ («Создание и участие в организованном преступном сообществе»). Помимо этого, в уголовном деле есть факты мошенничества в особо крупном размере.

По версии следствия, подконтрольными ФГУП «Атэкс» ФСО России являлись ЗАО «Холдинговая компания «Форум» и ЗАО «Балтстрой». А именно эти две компании вошли в громкие федеральные новости об аресте за контрабанду влиятельного Дмитрия Михальченко и руководителя «Балтстроя» Дмитрия Сергеева (по «делу Минкульта»).