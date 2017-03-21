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Московский листок

В Хабаровске организатора митинга против коррупции оштрафовали до его проведения

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

В Хабаровске организатора митинга против коррупции оштрафовали до его проведения

Суд Хабаровска оштрафовал на 10 тысяч рублей одного из организаторов еще не состоявшегося митинга против коррупции и за отставку премьер-министра РФ. Как сообщает сайт Dvhab, активисты подали в мэрию заявление на проведение мероприятия, но когда пришли забирать ответ, их встретили сотрудники центра по противодействию экстремизму. Все вместе они проехали в участок, где был составлен протокол за незаконную организацию митинга. После чего суд наложил на организаторов штраф в 10 тыс рублей.

"Приехал в мэрию, чтобы забрать ответ по митингу, а там меня уже поджидали сотрудники центра по противодействию экстремизму. Вместе проехали в участок, где составили протокол за якобы незаконную организацию митинга. В нем я отразил несогласие с предъявленным мне обвинением. Они показали мне запись в группе в одной из социальных сетей о его подготовке. Наши законы занимаются преследованием организаторов, по ним нельзя призывать выходить на митинг до получения согласования. Но в наших сообщениях мы именно информировали, что собираемся проводить публичное мероприятие, без указания конкретного места, так как оно до сих пор не согласовано", рассказал изданию активист Алексей Ворсин, добавив, что намерен обжаловать штраф, поскольку не считает, что нарушил какой-либо закон.

Издание также отмечает, что городе Юности двум студентам, подавшим заявку на проведение аналогичного пикета, декан факультета университета КнАГТУ, где они обучаются, поставил ультиматум: либо они отказываются от участия в акции, либо будут отчислены.

 



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