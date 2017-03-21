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Московский листок

Мосгорсуд приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 1

Мосгорсуд приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам

Мосгорсуд признал законным приравнивание встреч с избирателями муниципальных депутатов и депутатов городского парламента к митингам, передает РИА «Новости». Теперь для проведения подобных встреч депутаты будут обязаны получать разрешения столичных властей.

"Суд постановил отклонить административный иск КПРФ к Мосгорсдуме", — сказал судья. Суд огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока не известны.

Напомним. В конце декабря 2016 года Московская городская дума обязала своих депутатов согласовывать с органами власти встречи с гражданами и избирателями. Изменения были внесены в законы «О статусе депутата МГД» и «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Автор инициативы — председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Мосгордумы Татьяна Портнова. В пояснительной записке к поправкам она указывает, что «порядок проведения встреч депутатов с избирателями не определен, следовательно, существует пробел в правовом регулировании данного вопроса, который может привести к затруднениям в правоприменительной практике».

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик699 написал 21.03.2017 18:40
Сионизм доживает последние дни на славянской земле?
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