Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Суд Екатеринбурга решил, что митинг против коррупции "подрывает основы государственного строя"

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

Суд Екатеринбурга решил, что митинг против коррупции "подрывает основы государственного строя"

Ленинский райсуд Екатеринбурга отклонил иск сторонников Алексея Навального, пытавшихся опротестовать запрет на проведение в уральской столице митинга против коррупции.

Как сообщает портал 66.ru, на суде представитель министерства общественной безопасности Свердловской области заявил, что мероприятие можно трактовать как акцию, направленную, в том числе, на подрыв территориальной целостности государства, насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства и агитацию, направленную на возбуждение социальной и национальной ненависти.

В свою очередь, глава предвыборного штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин заявил на суде, что митинг проводится против осуждаемых государством явлений — коррупции и нарушения прав человека. "На митинге мы хотим получить ответы от председателя Правительства РФ по результатам расследования ФБК «Он вам не Димон». Мы хотим получить ответы на высказанные в его адрес обвинения в коррупции. Борьба с коррупцией подразумевает в том числе общественный контроль, то есть контроль всех граждан Российской Федерации", - отметил он.

В результате судья Ольга Савинова встала на сторону министерства общественной безопасности, признав законным отказ в согласовании митинга. Виктор Бармин уже заявил, что будет подавать апелляцию на это решение.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Суд Екатеринбурга решил, что митинг против коррупции "подрывает основы государственного строя" (0)
Мосгорсуд приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам (1)
В Хабаровске организатора митинга против коррупции оштрафовали до его проведения (0)
Строители резиденции Путина попались на хищениях 5,5 миллиардов рублей (4)
Медведев "подкинул" пенсионерам 129 рублей (6)
Путин пообещал увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет (8)
Метростроевцы СМУ «ИНГЕОКОМ» вышли на очередную забастовку из-за невыплаты зарплат (4)
Россия заплатит $125 млн по долгу СССР перед Югославией (6)
Сотрудники ФСБ избили аспиранта МГУ за флаг Украины (14)
Бедность работающих россиян признали системным явлением (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как следует понимать происходящее
Дарья Митина Дарья Митина: Заветам Цезаря верны
Дарья Митина Дарья Митина: Ли Кэцян на прoвoде
Дарья Митина Дарья Митина: Телепатия
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss