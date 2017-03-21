Суд Екатеринбурга решил, что митинг против коррупции "подрывает основы государственного строя"

Ленинский райсуд Екатеринбурга отклонил иск сторонников Алексея Навального, пытавшихся опротестовать запрет на проведение в уральской столице митинга против коррупции.

Как сообщает портал 66.ru, на суде представитель министерства общественной безопасности Свердловской области заявил, что мероприятие можно трактовать как акцию, направленную, в том числе, на подрыв территориальной целостности государства, насильственное изменение конституционного строя, подрыв безопасности государства и агитацию, направленную на возбуждение социальной и национальной ненависти.

В свою очередь, глава предвыборного штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин заявил на суде, что митинг проводится против осуждаемых государством явлений — коррупции и нарушения прав человека. "На митинге мы хотим получить ответы от председателя Правительства РФ по результатам расследования ФБК «Он вам не Димон». Мы хотим получить ответы на высказанные в его адрес обвинения в коррупции. Борьба с коррупцией подразумевает в том числе общественный контроль, то есть контроль всех граждан Российской Федерации", - отметил он.

В результате судья Ольга Савинова встала на сторону министерства общественной безопасности, признав законным отказ в согласовании митинга. Виктор Бармин уже заявил, что будет подавать апелляцию на это решение.