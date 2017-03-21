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Московский листок

Розничная торговля в РФ продолжает падать рекордными темпами

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

Розничная торговля в РФ продолжает падать рекордными темпами

Оборот розничной торговли в России в феврале 2017 года составил 2 трлн 158,1 млрд руб., что на 2,6 % меньше результата аналогичного периода прошлого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.

Февральская динамика оказалась хуже консенсус-прогноза, который предполагал снижения на 2%. Результат февраля также оказался хуже показателя за январь (минус 2,3%). За первые 2 месяца текущего года розничная торговля сократилась на 2,5% в годовом сопоставлении до 4 трлн 362,6 млрд рублей.

Отмечается, что продажи пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в прошлом месяце сократились на 4,7%, до 1 трлн 54,2 млрд рублей (в январе - на 3,3%). За два месяца продажи продовольственных товаров снизились на 4%, до 2 трлн 129,4 млрд рублей.

Оборот розничной торговли непродовольственными товарами в феврале снизился на 0,6%, до 1 трлн 103,9 млрд рублей (в январе - на 1,3%), в январе-феврале - на 0,9%, до 2 трлн 233,2 млрд рублей.

 



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