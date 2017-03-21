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Московский листок

Реальные доходы россиян упали еще на 4,1%

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

Реальные доходы россиян упали еще на 4,1%

Реальные доходы россиян в феврале 2017 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,1%, сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). При этом за январь - февраль в годовом выражении доходы выросли на 1%. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам февраля составила 35,9 тыс. рублей, что на 6% выше, чем годом ранее.

В январе в годовом выражении реальные доходы населения выросли на 8,1%. Это связано в основном с единовременной выплатой пяти тысяч рублей пенсионерам, которая была произведена вместо индексации пенсий.

Отмечается, что реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Напомним, в 2016 году РФ вошла в тройку мировых лидеров по скорости обнищания населения РФ, пропустив вперед лишь Аргентину и Украину. Согласно официальной статистике, за два года кризиса реальные доходы населения упали на 13,7%, потребление сжалось на 15,1%. По данным Минтруда, в 2016 году количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось на 3 миллиона и превысило 19 миллионов человек. Их доходы не превышали прожиточный минимум, составляющий 10678 рублей для трудоспособных граждан, 8136 рублей - для пенсионеров и 9668 рублей для детей. 30% трудоспособного населения получали зарплату меньше 15 тысяч рублей, а больше половины (55%) - меньше 25 тысяч рублей. Около 5 миллионов россиян продолжают получать зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в настоящее время составляет 7800 рублей. С 2014 года армию официально нищих пополнили 3,1 млн человек. По прогнозу Счетной палаты, к 2019-му году к ним присоединятся еще 1,4 млн граждан.

Отметим, что в России параллельно с ростом обнищания населения стремительно растет число долларовых миллионеров. Согласно данным консалтинговой компании Knight Frank, в 2016 году их количество увеличилось на 10% — до 132 тысяч.

Отмечается, что в руках примерно 0,1% россиян сосредоточено порядка 930 миллиардов долларов, что составляет 62% от общего благосостояния страны - 1,5 триллиона долларов.

Кроме того, количество российских ультрахайнетов (богатых людей с состоянием более $30 млн) с 2015 по 2016 гг. также выросло на 10% с 2500 чел. до 2750 чел. Состояние российских богатых людей совокупно увеличилось на $40 млрд: с $370 до $410 млрд. К 2026 году число ультрахайнетов в России может достичь 4,4 тысяч человек, увеличившись на 60%.

По числу ультрахайнетов Россия находится на 12 месте в мире. Топ-5 составляют: США (69 000 чел.), затем с большим отрывом идет Китай (14 300), Великобритания (9500), Германия (8750) и замыкает пятерку Швейцария (7140).

Вместе с тем, по количеству миллиардеров Россия входит в пятерку лидеров с 83 чел. Лидирует в этом списке также США - 640 чел., затем идет Китай - 204 чел., Великобритания - 100 чел., Индия - 95 человек.

 



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