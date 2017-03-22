Убийство Евдокимова прошло с нарушениями

Прокуратура Москвы обнаружила нарушения в столичном следственном изоляторе №5 («Водник»), где в субботу, 18 марта, погиб исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов. Евдокимов скончался из-за трех ножевых ранений в грудь и шею.

Вот почему сообщения официальных лиц об убийстве человека читаются как фельетон?

Вчера, например, была вброшена версия о самоубийстве Евдокимова, что заставило многих поразиться самурайской выдержке российского чиновника, нанесшего себе аж три смертельных ранения.

После чего версия самоубийства была отвергнута и выявили нарушения. Надо же, человека переводят из одной камеры в другую, где нет видеонаблюдения и он вскоре погибает от ударов ножом, которого вообще-то там быть не должно. Причем это уже второй подобный случай в этом СИЗО в этом году... Правда, первый случай так и остался "самоубийством".

Что ж такого случилось, что высокопоставленного чиновника, заместителя директора Роскосмоса сначала сажают за решетку, хотя для этого вроде бы нет законных оснований. Вот столичная ОНК пишет: "Если бы суды не отправляли в СИЗО тех, кто не подозревается в насильственных преступлениях, не представляет угрозы обществу, пятеро детей Владимира Евдокимова не остались бы сиротами. ОНК Москвы считает, что решение о водворении Евдокимова в СИЗО противоречит тезисам послания президента РФ и разъяснениям Верховного суда России о мерах пресечения по этим видам преступлений".

И что ж такого хотели скрыть, что внаглую зарезали не урку какого-нибудь, а уважаемого человека - извините, теперь он уже посмертно оправдан, дело должно быть закрыто по факту гибели подседственного, а до решения суда всякий у нас считается невиновным. То есть с санкции суда и по недосмотру тюремщиков был убит уважаемый член общества, при этом невиновный.

Теперь что, тюремщиков лишат премии, а судье на год позже повысят категорию? Или сочтут такие меры слишком жестокими?

А теперь о самом интересном - о мотивах. За что убили Евдокимова?

За решеткой он оказался по делу о застройке Ходынского поля и предшествовавшим до этого странным манипуляциям с недвижимостью, принадлежавшей разным казенным структурам, главным образом РСК "МиГ" и ОКБ "Сухой". В результате этого столица обрела еще один огромный массив малоликвидной застройки, а оборонная промышленность лишилась ключевых элементов разработки и производства истребительной авиации: МиГи теперь собирают как бы в Луховицах, а "Сухие" аж в Иркутске. Но денег на этом, надо понимать, поднято немеряно.

И вот интересно, кого же прикрывали в этом деле убийцы Евдокимова, если целый замдиректора Роскосмоса оказался мелкой сошкой, разменной монеткой?

Кого еще убьют, чтобы эти очевидные всем вопросы так и остались без ответа?

А.Б.

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы России в 2008-2016 годах

Для сравнения: С 1982 по 1991 год МАПО им. П. В. Дементьева выпустило одних лишь истребителей МиГ-29 1200 единиц. Кроме того, почти 200 «спарок» МиГ-29УБ было собрано заводом в Нижнем Новгороде.