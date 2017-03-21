Минэкономразвития может получить контроль над Росстатом

В российском правительстве недовольны качеством статистической информации Росстата и намерены переподчинить ведомство Министерству экономического развития, сообщает Газета.ру со ссылкой на источник в кабмине.

"Разговор о переходе ведомства обратно в Минэкономразвития ведется", - пояснил высокопоставленный правительственный источник. По словам двух других собеседников издания, вопрос переподчинения Росстата будет обсуждаться в ближайшие недели у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Отмечается, что поводом для недовольства Росстатом послужила неоднозначная информация, которая поступала в Белый дом и ведомства с конца 2016 года и в начале 2017 года.

В 2012 году указом президента Росстат был выведен из-под Минэкономразвития и подчинен напрямую правительству.

Отметим, что во вторник Глава Минэкономразвития Максим Орешкин раскритиковал работу Росстата, заявив, что опубликованные ведомством статистические данные за январь и февраль 2017 года не являются репрезентативными и "могут быть значительно пересмотрены".

"Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные", - цитирует министра ТАСС.

Глава Минэкономразвития также отметил, что проект перехода Росстата на новую методологию оказался крайне неудачным с технической точки зрения, и текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных. "В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных", - пояснил Орешкин.

Напомним, сегодня Росстат отчитался о падении реальных доходов россиян. В феврале, согласно отчету, они снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2016 года. Отмечается, что реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Ранее Росстат опубликовал данные по промышленному производству в России за первые два месяца года и отдельно за февраль. Согласно отчету, промпроизводство в России в январе - феврале 2017 года снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в феврале - на 2,7% в годовом выражении.