Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Минэкономразвития может получить контроль над Росстатом

Опубликовано 21.03.2017 в разделе комментариев 0

Минэкономразвития может получить контроль над Росстатом

В российском правительстве недовольны качеством статистической информации Росстата и намерены переподчинить ведомство Министерству экономического развития, сообщает Газета.ру со ссылкой на источник в кабмине.

"Разговор о переходе ведомства обратно в Минэкономразвития ведется", - пояснил высокопоставленный правительственный источник. По словам двух других собеседников издания, вопрос переподчинения Росстата будет обсуждаться в ближайшие недели у первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Отмечается, что поводом для недовольства Росстатом послужила неоднозначная информация, которая поступала в Белый дом и ведомства с конца 2016 года и в начале 2017 года.

В 2012 году указом президента Росстат был выведен из-под Минэкономразвития и подчинен напрямую правительству.

Отметим, что во вторник Глава Минэкономразвития Максим Орешкин раскритиковал работу Росстата, заявив, что опубликованные ведомством статистические данные за январь и февраль 2017 года не являются репрезентативными и "могут быть значительно пересмотрены".

"Опубликованная Росстатом статистика за февраль является нерепрезентативной и по фундаментальным, и по техническим причинам. База прошлого, високосного года, принятая за основу, и перенос на февраль этого года дополнительных праздничных дней исказили статистические данные", - цитирует министра ТАСС.

Глава Минэкономразвития также отметил, что проект перехода Росстата на новую методологию оказался крайне неудачным с технической точки зрения, и текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных. "В начале года возникли частые переносы сроков публикации, текущие оценки не всегда базируются на реальных отчетных данных", - пояснил Орешкин.

Напомним, сегодня Росстат отчитался о падении реальных доходов россиян. В феврале, согласно отчету, они снизились на 4,1% по сравнению с февралем 2016 года. Отмечается, что реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году зафиксировано их сокращение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Ранее Росстат опубликовал данные по промышленному производству в России за первые два месяца года и отдельно за февраль. Согласно отчету, промпроизводство в России в январе - феврале 2017 года снизилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а в феврале - на 2,7% в годовом выражении.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Адвокат по делу Магнитского "выпал" из окна (0)
Минэкономразвития может получить контроль над Росстатом (0)
Реальные доходы россиян упали еще на 4,1% (3)
Розничная торговля в РФ продолжает падать рекордными темпами (1)
Суд Екатеринбурга решил, что митинг против коррупции "подрывает основы государственного строя" (5)
Мосгорсуд приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам (2)
В Хабаровске организатора митинга против коррупции оштрафовали до его проведения (0)
Строители резиденции Путина попались на хищениях 5,5 миллиардов рублей (6)
Медведев "подкинул" пенсионерам 129 рублей (10)
Путин пообещал увеличить продолжительность жизни россиян до 76 лет (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на завтра
Максим Калашников Максим Калашников: Как спасти экономику ЛНР и ДНР?
Максим Калашников Максим Калашников: По России прокатилась волна школьных бунтов
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как следует понимать происходящее
Дарья Митина Дарья Митина: Заветам Цезаря верны
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss