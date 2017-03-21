Адвокат по делу Магнитского "выпал" из окна

В Новой Москве из окна 5-го этажа выпал адвокат Николай Горохов, который представлял интересы матери погибшего в СИЗО Сергея Магнитского и объявленного в розыск главы Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Мужчина выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации Боткинской больницы.

В среду в Мосгорсуде были назначены очередные слушания по ходатайству МВД о заочном аресте Уильяма Браудера и его коллеги Ивана Черкасова.

Ранее вынесенные в России решения об аресте этих лиц за рубежом были отклонены Интерполом, посчитавшим, в деле есть политическая мотивация.