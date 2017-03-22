Левада-Центр: Путин останется у власти "хотят люди этого или нет"

Действующий президент России Владимир Путин будет переизбран в 2018 году, независимо от того, "хотят этого люди или нет", заявил глава "Левада-Центра" Лев Гудков в интервью немецкому журналу Der Spiegel. "Сегодня Путина поддерживают 63% россиян. Люди понимают: альтернативы Путину нет", - сообщил социолог, отметив, что "решающим вопросом становится явка на выборах".
По его словам, аннексированный Крым - единственный козырь Путина, которым он воспользуется для своего переизбрания. "Аннексия Крыма - это капитал Путина. Так не может продолжаться вечно, однако на предстоящую предвыборную кампанию его еще хватит, даже при том, что сама эйфория сошла на нет. Политика Путина в отношении Крыма до сих пор опирается на поддержку широких слоев населения. Среди опрошенных ее стабильно поддерживают 82-84% респондентов, пропаганда работает без устали, Кремль контролирует 94% СМИ", - цитирует социолога "Inopressa".
При этом Гудков отметил, что "патриотической мобилизации, которая в 2014 году пошла резко вверх, сегодня снова падает". Он связывает это с обострением экономического кризиса, резким падением доходов населения, а также санкциями. "Перспектив на улучшение ситуации нет. Правительство ничего не предпринимает", - пояснил глава "Левада-Центра".
Он не исключил, что рост патриотических настроений в стране может подстегнуть очередной виток конфронтации, например, ожесточенные военные действия на Донбассе. "Но чем чаще он будет делать ставки на конфронтацию, тем слабее будет ответная реакция - он просто израсходует ее потенциал", - отметил Гудков.
Говоря о решении Алексея Навального участвовать в избирательной кампании, несмотря на решение суда, Гудков заявил, что у оппозиционера нет доступа к СМИ и поэтому не стоит "переоценивать" его возможности.
"В 2011-2012 годах, когда Навальный проводил антикоррупционную кампанию, направленную против правящей "Единой России", которую он заклеймил "партией жуликов и воров", его популярность выросла до отметки 40-45%. Сегодня, после судебного вердикта, за него проголосовали бы лишь 8%", - отметил социолог.
Гудков также прокомментировал ситуацию с признанием "Левада-центра" иностранным агентом. По его словам, институт стали считать "прокаженным" в собственной стране. "Некоммерческие организации, университеты и компании больше не хотят афишировать то, что мы работаем на них. Мы вынуждены сворачивать проекты с международными организациями. В отдельных регионах ФСБ начала оказывать давление на местную администрацию - и теперь там отказываются предоставлять нам информацию. Для наших сотрудников это непростое в психологическом плане время", - отметил он.
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!!!QTOBOGTOT-NE---SOMNENNO-!!!& написал 22.03.2017 01:04
- Точнее - этот выродок не борется с коррупцией, а имитирует борьбу, раскачивая ситуацию, чтобы ослабить и развалить РФ, кака того хотят амеры и еуро-пейцы - печеньки зарабатывает - то таки да!
Таки кстати, в южной корее провели под флагом "борьбы с коррупцией" заварушку - теперь и самсунгастам и самой корее будет тяжко! таки этой сволочи и нужно! будут знать, кака жить под амерами и с-осать им х... То таки да...
-Таки теперь понятно, почему путин не мешал бандерофашистам придти к власти и гробить Кастрюлеголовию таки под флагом "борьбы скоррупцией"? Чтобы самое тупое бы-дло таки поняло - борьба с коррупцией повышает цены на газ и электричество для тупых быдлонаселюков в десять раз и устанавливает фашисткий режим, чтобы бы-дло не могло вякать... То таки да...
ivan написал 22.03.2017 00:58