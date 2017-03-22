Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Левада-Центр: Путин останется у власти "хотят люди этого или нет"

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 2

Левада-Центр: Путин останется у власти "хотят люди этого или нет"

Действующий президент России Владимир Путин будет переизбран в 2018 году, независимо от того, "хотят этого люди или нет", заявил глава "Левада-Центра" Лев Гудков в интервью немецкому журналу Der Spiegel. "Сегодня Путина поддерживают 63% россиян. Люди понимают: альтернативы Путину нет", - сообщил социолог, отметив, что "решающим вопросом становится явка на выборах".

По его словам, аннексированный Крым - единственный козырь Путина, которым он воспользуется для своего переизбрания. "Аннексия Крыма - это капитал Путина. Так не может продолжаться вечно, однако на предстоящую предвыборную кампанию его еще хватит, даже при том, что сама эйфория сошла на нет. Политика Путина в отношении Крыма до сих пор опирается на поддержку широких слоев населения. Среди опрошенных ее стабильно поддерживают 82-84% респондентов, пропаганда работает без устали, Кремль контролирует 94% СМИ", - цитирует социолога "Inopressa".

При этом Гудков отметил, что "патриотической мобилизации, которая в 2014 году пошла резко вверх, сегодня снова падает". Он связывает это с обострением экономического кризиса, резким падением доходов населения, а также санкциями. "Перспектив на улучшение ситуации нет. Правительство ничего не предпринимает", - пояснил глава "Левада-Центра".

Он не исключил, что рост патриотических настроений в стране может подстегнуть очередной виток конфронтации, например, ожесточенные военные действия на Донбассе. "Но чем чаще он будет делать ставки на конфронтацию, тем слабее будет ответная реакция - он просто израсходует ее потенциал", - отметил Гудков.

Говоря о решении Алексея Навального участвовать в избирательной кампании, несмотря на решение суда, Гудков заявил, что у оппозиционера нет доступа к СМИ и поэтому не стоит "переоценивать" его возможности.

"В 2011-2012 годах, когда Навальный проводил антикоррупционную кампанию, направленную против правящей "Единой России", которую он заклеймил "партией жуликов и воров", его популярность выросла до отметки 40-45%. Сегодня, после судебного вердикта, за него проголосовали бы лишь 8%", - отметил социолог.

Гудков также прокомментировал ситуацию с признанием "Левада-центра" иностранным агентом. По его словам, институт стали считать "прокаженным" в собственной стране. "Некоммерческие организации, университеты и компании больше не хотят афишировать то, что мы работаем на них. Мы вынуждены сворачивать проекты с международными организациями. В отдельных регионах ФСБ начала оказывать давление на местную администрацию - и теперь там отказываются предоставлять нам информацию. Для наших сотрудников это непростое в психологическом плане время", - отметил он.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
!!!QTOBOGTOT-NE---SOMNENNO-!!!& написал 22.03.2017 01:04
""В 2011-2012 годах, когда Навальный проводил антикоррупционную кампанию, направленную против правящей "Единой России", которую он заклеймил "партией жуликов и воров", его популярность выросла до отметки 40-45%. Сегодня, после судебного вердикта, за него проголосовали бы лишь 8%", - отметил социолог."
- Точнее - этот выродок не борется с коррупцией, а имитирует борьбу, раскачивая ситуацию, чтобы ослабить и развалить РФ, кака того хотят амеры и еуро-пейцы - печеньки зарабатывает - то таки да!
Таки кстати, в южной корее провели под флагом "борьбы с коррупцией" заварушку - теперь и самсунгастам и самой корее будет тяжко! таки этой сволочи и нужно! будут знать, кака жить под амерами и с-осать им х... То таки да...
-Таки теперь понятно, почему путин не мешал бандерофашистам придти к власти и гробить Кастрюлеголовию таки под флагом "борьбы скоррупцией"? Чтобы самое тупое бы-дло таки поняло - борьба с коррупцией повышает цены на газ и электричество для тупых быдлонаселюков в десять раз и устанавливает фашисткий режим, чтобы бы-дло не могло вякать... То таки да...
Ответить
тоже мне америку открыл..
ivan написал 22.03.2017 00:58
никто и не сомневается, что путина переизберут при любом раскладе
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Левада-Центр: Путин останется у власти "хотят люди этого или нет" (2)
Убийство Евдокимова прошло с нарушениями (3)
Адвокат по делу Магнитского "выпал" из окна (3)
Минэкономразвития может получить контроль над Росстатом (2)
Реальные доходы россиян упали еще на 4,1% (4)
Розничная торговля в РФ продолжает падать рекордными темпами (1)
Суд Екатеринбурга решил, что митинг против коррупции "подрывает основы государственного строя" (5)
Мосгорсуд приравнял встречи депутатов с избирателями к митингам (2)
В Хабаровске организатора митинга против коррупции оштрафовали до его проведения (0)
Строители резиденции Путина попались на хищениях 5,5 миллиардов рублей (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Планы на завтра
Максим Калашников Максим Калашников: Как спасти экономику ЛНР и ДНР?
Максим Калашников Максим Калашников: По России прокатилась волна школьных бунтов
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как следует понимать происходящее
Дарья Митина Дарья Митина: Заветам Цезаря верны
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss