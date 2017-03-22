Левада-Центр: Путин останется у власти "хотят люди этого или нет"

Действующий президент России Владимир Путин будет переизбран в 2018 году, независимо от того, "хотят этого люди или нет", заявил глава "Левада-Центра" Лев Гудков в интервью немецкому журналу Der Spiegel. "Сегодня Путина поддерживают 63% россиян. Люди понимают: альтернативы Путину нет", - сообщил социолог, отметив, что "решающим вопросом становится явка на выборах".

По его словам, аннексированный Крым - единственный козырь Путина, которым он воспользуется для своего переизбрания. "Аннексия Крыма - это капитал Путина. Так не может продолжаться вечно, однако на предстоящую предвыборную кампанию его еще хватит, даже при том, что сама эйфория сошла на нет. Политика Путина в отношении Крыма до сих пор опирается на поддержку широких слоев населения. Среди опрошенных ее стабильно поддерживают 82-84% респондентов, пропаганда работает без устали, Кремль контролирует 94% СМИ", - цитирует социолога "Inopressa".

При этом Гудков отметил, что "патриотической мобилизации, которая в 2014 году пошла резко вверх, сегодня снова падает". Он связывает это с обострением экономического кризиса, резким падением доходов населения, а также санкциями. "Перспектив на улучшение ситуации нет. Правительство ничего не предпринимает", - пояснил глава "Левада-Центра".

Он не исключил, что рост патриотических настроений в стране может подстегнуть очередной виток конфронтации, например, ожесточенные военные действия на Донбассе. "Но чем чаще он будет делать ставки на конфронтацию, тем слабее будет ответная реакция - он просто израсходует ее потенциал", - отметил Гудков.

Говоря о решении Алексея Навального участвовать в избирательной кампании, несмотря на решение суда, Гудков заявил, что у оппозиционера нет доступа к СМИ и поэтому не стоит "переоценивать" его возможности.

"В 2011-2012 годах, когда Навальный проводил антикоррупционную кампанию, направленную против правящей "Единой России", которую он заклеймил "партией жуликов и воров", его популярность выросла до отметки 40-45%. Сегодня, после судебного вердикта, за него проголосовали бы лишь 8%", - отметил социолог.

Гудков также прокомментировал ситуацию с признанием "Левада-центра" иностранным агентом. По его словам, институт стали считать "прокаженным" в собственной стране. "Некоммерческие организации, университеты и компании больше не хотят афишировать то, что мы работаем на них. Мы вынуждены сворачивать проекты с международными организациями. В отдельных регионах ФСБ начала оказывать давление на местную администрацию - и теперь там отказываются предоставлять нам информацию. Для наших сотрудников это непростое в психологическом плане время", - отметил он.