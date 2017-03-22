США помогут Финляндии сдержать российскую агрессию

Министр обороны США Джеймс Мэттис во вторник, 21 марта, провел переговоры со своим финским коллегой Юсси Ниинистё. На встрече в Пентагоне стороны обсудили ряд вопросов, в числе которых «российская агрессия».

При этом в правительстве Финляндии подчеркнули, что Россия не представляет непосредственную угрозу для страны, а руководство РФ не подает никаких признаков, свидетельствующих о желании вмешиваться в дела Финляндии.

Поэтому численность войск военного времени планируется увеличить до 280 тысяч человек, будет проведена модернизация ВМС и ВВС страны. Финансирование будет увеличено на 150 миллионов евро в год.

Финские войска имеют опыт защиты своих границ в Ливане и Афганистане.

- Безусловно российская угроза является сильным поводом наращивать оборонный потенциал Финляндии, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Миролюбивая Финляндия уже имеет опыт защиты своих границ от России с 1941 по 1944 годы под Ленинградом и в Карелии вместе с доблестными германскими войсками. А потом - вместе с советскими войсками против немецко-фашистских оккупантов. И сегодня готовится выставить для обороны 280 тысяч солдат при собственном населении в 5 миллионов человек. Если сравнивать с КНДР, имеющей 25 миллионов населения и армию в 850 тысяч человек, пропорция явно в пользу Финляндии...