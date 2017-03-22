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Московский листок

Левада-центр: россияне потеряли интерес к своей истории

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 5

Левада-центр: россияне потеряли интерес к своей истории

36% россиян считают, что история нашей страны начинается "с незапамятных времен, испокон веков", каждый четвертый (26%) - с Киевской Руси, каждый десятый (12%) - с момента крещения Руси, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование "Левада-центра". Еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% - с царствования Петра I, а 3% - с Октябрьской революции 1917 года.

По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 году, с избрания президентом Владимира Путина, 1% - с принятия Декларации о суверенитете РФ в 1990 году.

Исследование показало, что "особый, повышенный интерес" у россиян по-прежнему вызывает Великая Отечественная война. Но если в июле 2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года — всего 38%.

Социологи отмечают, что среди населения отмечается снижение интереса к истории в целом. "Это может быть как результатом "усталости" от переоценок тех или иных периодов в отечественной истории, так и увеличением доли молодежи среди населения, у которой фиксируется незнание исторических вех и событий", - пояснили в "Левада-центре".

 



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Ментор=Света
Это что?! написал 22.03.2017 12:00
Ничего нового твой иудеоЫстрик не сообщил. Ложь и подгонка фактов и "фактов" под заданную парадигму. Здесь и то правдивее:
http://oldru.com/nachalo/09.htm
И еще. Идиоты вы все те, кто ведется на разводки. Что было, в действительности,в Истории (не в Истории), конечно, сказать сейчас трудно.
Но, некоторые вещи даже сейчас проверить и сопоставить очень даже легко-что верно?-История или Ыстория?..
Вы можете это проверять по языкам. И вы увидите, что русский язык первичен по отношению которые всем языкам...
Это отдельный разговор...
Поэтому, врет твой Ицхак, Света.
О! Предвижу, как сейчас орки, особенно из Укрии, начнут скакать!:)))...
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(без названия)
Mentor написал 22.03.2017 11:52
Далее, с какой бы стати история рашки шла от "киевской руси" или крещения?? дебилы, "государство" из 5 деревень, типа-созданное норманнами сдохло уже в середине 11 века! А к 13 веку, ваши 300 кв км представляли собой несколько разрозненных и независимых "государств" - княжеств, которые и захватили татары! И далее, вы уроды, были в составе Золотой Орды! Так что забудьте уроды про "русь".
И де-факто, от Орды вы освободились лишь в 1700 году! И то, благодаря узбеку Тамерлану, с подвигов которого, вы уроды придумали себе несуществующую "куликовскую битву"
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(без названия)
Mentor написал 22.03.2017 11:39
русские дебилы, вы задумайтесь: в рашке живет 200 народов, у каждого из них соответственно своя история, культура и язык. Так с какого х-у-я, у "россиян" - несуществущей национальности - история должна начинаться с какой-то вшивой "киевской руси" или крещения? У тюрков например, история начинается вообще с царства Ся в 2500 году до нэ. У бурят - своя история, у чукч - третья история. Так при чем тут в жопу ваше жидо-крещение? И с какого х-у-я киев стал русским, если его название - Киеб и его основали тюрки-хазары?!
Учите убогие дебилы свою историю: http://samlib.ru/editors/i/ichak_k/russian_history_facts.shtml
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Стоик не косит, а есть знатный м*дак, редкостный...
Это что?! написал 22.03.2017 11:30
Из твоей бесконечной белиберды следует,вполне определенная логика, что русские никогда сами собой не управляли, а управлялись только лишь евреями разных национальностей. Отсюда следует, что собственной истории у русских нет.Интересно, что так считают именно сионисты, врач о том, что они -"мессианский народ".
Стоик пока еще не заявляет о мессианскости, но воду -точно льет на мельницу сионистов.
Г н и д а. Редкостная. К русским никакого отношения не имеет-это точно.
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(без названия)
стоик695 написал 22.03.2017 11:14
Гитлер - верный слуга Сионизма, как и Ленин, Троцкий и другие Андроповы, Кагановичи и Гайдары с Примаковыми?
Гестапо руководили сионисты-животные, как и КГБ, Штази и другие МИ6?
Сионизм виновен в геноциде немцев, славян и других народов Европы во время Второй Мировой, так и убийствах в ГУЛАГах в России?
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