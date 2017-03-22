Левада-центр: россияне потеряли интерес к своей истории

36% россиян считают, что история нашей страны начинается "с незапамятных времен, испокон веков", каждый четвертый (26%) - с Киевской Руси, каждый десятый (12%) - с момента крещения Руси, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование "Левада-центра". Еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% - с царствования Петра I, а 3% - с Октябрьской революции 1917 года.

По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 году, с избрания президентом Владимира Путина, 1% - с принятия Декларации о суверенитете РФ в 1990 году.

Исследование показало, что "особый, повышенный интерес" у россиян по-прежнему вызывает Великая Отечественная война. Но если в июле 2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года — всего 38%.

Социологи отмечают, что среди населения отмечается снижение интереса к истории в целом. "Это может быть как результатом "усталости" от переоценок тех или иных периодов в отечественной истории, так и увеличением доли молодежи среди населения, у которой фиксируется незнание исторических вех и событий", - пояснили в "Левада-центре".