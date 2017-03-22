Левада-центр: россияне потеряли интерес к своей истории

36% россиян считают, что история нашей страны начинается "с незапамятных времен, испокон веков", каждый четвертый (26%) - с Киевской Руси, каждый десятый (12%) - с момента крещения Руси, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование "Левада-центра". Еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% - с царствования Петра I, а 3% - с Октябрьской революции 1917 года.
По 2% отсчитывают историю России с создания Московского царства, с распада СССР и создания суверенной РФ в 1991 году, с избрания президентом Владимира Путина, 1% - с принятия Декларации о суверенитете РФ в 1990 году.
Исследование показало, что "особый, повышенный интерес" у россиян по-прежнему вызывает Великая Отечественная война. Но если в июле 2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года — всего 38%.
Социологи отмечают, что среди населения отмечается снижение интереса к истории в целом. "Это может быть как результатом "усталости" от переоценок тех или иных периодов в отечественной истории, так и увеличением доли молодежи среди населения, у которой фиксируется незнание исторических вех и событий", - пояснили в "Левада-центре".
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Это что?! написал 22.03.2017 12:00
http://oldru.com/nachalo/09.htm
И еще. Идиоты вы все те, кто ведется на разводки. Что было, в действительности,в Истории (не в Истории), конечно, сказать сейчас трудно.
Но, некоторые вещи даже сейчас проверить и сопоставить очень даже легко-что верно?-История или Ыстория?..
Вы можете это проверять по языкам. И вы увидите, что русский язык первичен по отношению которые всем языкам...
Это отдельный разговор...
Поэтому, врет твой Ицхак, Света.
О! Предвижу, как сейчас орки, особенно из Укрии, начнут скакать!:)))...
Mentor написал 22.03.2017 11:52
И де-факто, от Орды вы освободились лишь в 1700 году! И то, благодаря узбеку Тамерлану, с подвигов которого, вы уроды придумали себе несуществующую "куликовскую битву"
Mentor написал 22.03.2017 11:39
Учите убогие дебилы свою историю: http://samlib.ru/editors/i/ichak_k/russian_history_facts.shtml
Это что?! написал 22.03.2017 11:30
Стоик пока еще не заявляет о мессианскости, но воду -точно льет на мельницу сионистов.
Г н и д а. Редкостная. К русским никакого отношения не имеет-это точно.
стоик695 написал 22.03.2017 11:14
Гестапо руководили сионисты-животные, как и КГБ, Штази и другие МИ6?
Сионизм виновен в геноциде немцев, славян и других народов Европы во время Второй Мировой, так и убийствах в ГУЛАГах в России?