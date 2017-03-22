Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Грабители обчистили виллу Прохорова в Куршевеле

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 2

Грабители обчистили виллу Прохорова в Куршевеле

Неизвестные злоумышленники ограбили виллу российского бизнесмена Михаила Прохорова во французском курорте Куршевель, сообщает RNS со ссылкой на Le Dauphine. По данным издания, нападение на виллу, расположенную в одном из наиболее престижных и тщательно охраняемых кварталов Куршевеля, было совершено в ночь с субботы на воскресенье. Находился ли кто-нибудь в доме в момент ограбления и сумма похищенного не уточняется. По факту проникновения и ограбления начато расследование.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
старый рыбак написал 22.03.2017 11:56
жаль, что самого Мишки не было дома, а то, огреб бы по-полной программе
Ответить
(без названия)
стоик699 написал 22.03.2017 11:16
Не беда - поднимут налоги на Людей, освободят потерпевшего от подоходного налога...?
И вернет все утраченное в тройном размере?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Кто из них врал?:
Результаты
Интернет-ТВ
О сексотах и сексвидах: &#171;дело&#187; ИГПР &#171;ЗОВ&#187;
О сексотах и сексвидах: «дело» ИГПР ...
19.03.2017
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
Вы готовы снять штаны для уплаты налогов?
21.03.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Грабители обчистили виллу Прохорова в Куршевеле (2)
Левада-центр: россияне потеряли интерес к своей истории (5)
США помогут Финляндии сдержать российскую агрессию (14)
Левада-Центр: Путин останется у власти "хотят люди этого или нет" (17)
Убийство Евдокимова прошло с нарушениями (16)
Адвокат по делу Магнитского "выпал" из окна (6)
Минэкономразвития может получить контроль над Росстатом (3)
Реальные доходы россиян упали еще на 4,1% (5)
Розничная торговля в РФ продолжает падать рекордными темпами (2)
Суд Екатеринбурга решил, что митинг против коррупции "подрывает основы государственного строя" (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Саид Гафурoв: Экoнoмика решает всё!
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Первая партия выступила против царя
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Дискуссии
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: За что убили Евдокимова?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Искусство быть Батькой
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss