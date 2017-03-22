Грабители обчистили виллу Прохорова в Куршевеле Неизвестные злоумышленники ограбили виллу российского бизнесмена Михаила Прохорова во французском курорте Куршевель, сообщает RNS со ссылкой на Le Dauphine. По данным издания, нападение на виллу, расположенную в одном из наиболее престижных и тщательно охраняемых кварталов Куршевеля, было совершено в ночь с субботы на воскресенье. Находился ли кто-нибудь в доме в момент ограбления и сумма похищенного не уточняется. По факту проникновения и ограбления начато расследование.



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