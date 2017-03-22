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Московский листок

Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции

Опубликовано 22.03.2017 в разделе комментариев 8

Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий попавшим под санкции физлицам отказаться от российского налогового резидентства. За поправку в Налоговый кодекс проголосовали 322 депутата, против — 85, один парламентарий воздержался. Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержали законопроект.

Согласно одобренной поправке физические лица, попавшие под санкции начиная с 2014 года, смогут не уплачивать налоги в РФ независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства. По закону налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории государства более 183 дней в году. При этом, закон будет иметь обратную силу: если доказать статус иностранного налогового резидента, можно будет вернуть подоходный налог с 2014 года.

По словам автора законопроекта председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, поправка поможет избежать двойного налогообложения гражданам, которые имеют имущество в Европе и США и уплачивают в этих странах налоги, при этом вынуждены в связи с санкциями постоянно проживать в России, становясь налоговыми резидентами сразу двух стран.

Напомним, Евросоюз 13 марта продлил на полгода санкции, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, в отношении российских и украинских физических и юридических лиц. Всего в европейский санкционный список включены 150 физических лиц и 37 организаций. В американском списке фигурируют 56 россиян.

В частности, санкции коснулись владельца Volga Group Геннадия Тимченко, владельца «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга, владельца СМП Банка Бориса Ротенберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, экс-президента РЖД Владимира Якунина, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
Будет весело и страшно///// написал 22.03.2017 13:29
Ну и кто вопил всю дорогу "Put-in наш пердизент"?От всей души поздравляю.Да похер ему на наши карманы,кошельки Вротенбергов важнее.
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(без названия)
Ф написал 22.03.2017 13:22
пррравильное решние
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Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции
-+--++--+-+-+-+-+-+-+-+-+- написал 22.03.2017 13:03
Браво господа! Брависсимо!
Теперь с дешевых россиян нацлидер сдерет не только последние труселя, но и приступит непосредственно к освежеванию тушек заживо ))
.
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(без названия)
Колямеркушкинвор написал 22.03.2017 12:56
Меня освободите от налогов, 12000 рублей получаю,в Самаре живу и работаю. Мне кажется санкции затронули мой карман больше чем карман Ротенберга.
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(без названия)
й1й написал 22.03.2017 12:44
Про инициатора "закона" педика Таню читаем здесь (он там под номером 10):
.
http://www.rospres.com/government/15227/
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зашибись, успели до 1 апреля
kerg написал 22.03.2017 12:33
теперь ковальчукам и роттенбергам придется вернуть из бюджета уплаченные налоги за 2014, 2015, 2016 года!!!
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(без названия)
стоик699 написал 22.03.2017 12:30
В благодарность (не взятка) карлику-Самцу подарили надувную подружку, Айфончику - поддельный айфон, Вальку-полстакана - налили "Боярышника"?
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с чем и поздравляю всех россиян
Анасзтаз написал 22.03.2017 12:16
придется вам еще и доплачивать ковальчукам, роттенбергам, тимченко и другим друзьям солцеликого
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