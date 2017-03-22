Госдума освободила от налогов миллиардеров, попавших под санкции

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий попавшим под санкции физлицам отказаться от российского налогового резидентства. За поправку в Налоговый кодекс проголосовали 322 депутата, против — 85, один парламентарий воздержался. Фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» не поддержали законопроект.

Согласно одобренной поправке физические лица, попавшие под санкции начиная с 2014 года, смогут не уплачивать налоги в РФ независимо от срока пребывания в стране, если подтвердят, что в том же налоговом периоде являлись резидентами иностранного государства. По закону налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории государства более 183 дней в году. При этом, закон будет иметь обратную силу: если доказать статус иностранного налогового резидента, можно будет вернуть подоходный налог с 2014 года.

По словам автора законопроекта председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, поправка поможет избежать двойного налогообложения гражданам, которые имеют имущество в Европе и США и уплачивают в этих странах налоги, при этом вынуждены в связи с санкциями постоянно проживать в России, становясь налоговыми резидентами сразу двух стран.

Напомним, Евросоюз 13 марта продлил на полгода санкции, включающие заморозку активов и запрет на въезд в страны содружества, в отношении российских и украинских физических и юридических лиц. Всего в европейский санкционный список включены 150 физических лиц и 37 организаций. В американском списке фигурируют 56 россиян.

В частности, санкции коснулись владельца Volga Group Геннадия Тимченко, владельца «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга, владельца СМП Банка Бориса Ротенберга, совладельца банка «Россия» Юрия Ковальчука, главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, экс-президента РЖД Владимира Якунина, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова.